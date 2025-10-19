JEDNA OSOBA POGINULA KOD BREZNICE: Autobus sleteo sa puta nakon sudara sa automobilom
OKO 6.40h teška saobraćajna nesreća dogodila se na putu Čačak-Kraljevo kod mesta Breznica.
Autobus je sleteo sa puta i udario u električni srub dalekovoda. Više osoba je povređeno, a na lice mesta su upućene ekipe Hitne pomoci i sektora za vanredne situacije.
Neposredno pre udara u dalekovod autobus se sudario sa jednim automobilom i prilikom te saobraćajne nesreće jedna osoba je poginula.
(Telegraf)
BONUS VIDEO
Uskoro opširnije
