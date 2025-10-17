"NE ZNAM KO ĆE OD NAS DA PREŽIVI OVO ŠTO SE DESILO..." Muk u kući dečaka koji se utopio - Nad tragedijom tuguje čitavo selo (FOTO)

DAN nakon što se petogodišnji Uroš R. iz sela Ratina, nedaleko od Kraljeva, utopio u bazenu sistema za navodnjavanje plantaže borovnica, meštani još u šoku i neverici prepričavju nesreću koja je potresla ovo mirno selo u dolini Zapadne Morave.

Utučeni neizmernom tugom, članovi Uroševe porodice čija se kuća nalazi u neopsrednoj blizini plantaže borovnica gde se tragedija dogodila, ne žele da razgovaraju sa novinarima, poručujući da u svom bolu nemaju šta da kažu.

- Ne znam ko će od nas da preživi ovo što se desilo... Molim vas idite, napustite dvorište – kratko nam je rekla dečakova majka, dok je otac, kako smo kasnije saznli, otišao u kraljevačku bolnicu.

Komšije i meštani Ratine pretpostavljaju da se tragedija dogodila kada je Uroš, igrajući se sa još par mališana na plantaži borovnica, spletom nesrećnih okolnosti upao u dubok bazen u kojem se nalazi velika količina vode za navodnjavanje zasada.

- To se dogodilo nedaleko od moje kuće, ali u prvi mah nisam znao šta se događa. Čuo sam viku i graju, ali tek pošto su pristigli hitna pomoć i policija shvatio sam da se nešto loše desilo. Izašao sam u dvorište gde mi je jedan poznanik iz sela prolazeći dobacio „Udavi se mali Uroš“. Evo, još sam u šoku – priča jedan od komšija dodajući da nije redak slučaj da deca ulaze u plantažu čiji vlasnik ne živi u Ratini.

Prema njegovim rečima, Uroš ima starijeg brata i sestru, njegovi roditelji su dobri, vredni i pošteni ljudi, pouzdane komšije o kojima niko u ovom pomoravskom selu ne može ružnu reč da kaže.

- Ne mogu ni da zamislom kako se osećaju. Tragedija, ništa drugo. Svima srce da prepukne - dodaje komšija.

Nesreća se, podsećamo, dogodila u četvrtak, oko 16.30, a slučaj je Policijskoj upravi u Kraljevu prijavljen u 16.40. Dečak je bez svesti sanitetskim vozilom transportovan u Opštu bolnicu „Studenica“ u Kraljevu gde je, uprkos reanimaciji i naporima lekara da mu spasu život, u 18.20 preminuo.

Pod kojim okolnostima se nesreća dogodila utvrdiće istraga policije i nadležnog tužilaštva.