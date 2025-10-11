POŽAR U STANU U BATAJNICI: Povređeno troje dece

10 osoba je evakuisano iz stambene zgrade zbog požara koji je izbio u naselju 13. maj u Batajnici.

Foto: Facebook/Εθελοντές Διασώστες Βόλβης / Drustvene mreze

Tri deteta od tri, i devet godina i beba od 12 meseci prevezena su u dečiju bolnicu u Tiršovoj, a jednoj odrasloj osobi je ukazana lekarska pomoć na licu mesta. Požar je izbio u stanu u prizemlju dvospratne zgrade iz za sada nepoznatih razloga.

Zbog trovanja dimom troje dece je prevezeno u bolnicu, a nakon ukazane lekarske pomoći otpuštena su na kućno lečenje.