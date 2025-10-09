"DIVNA NAŠA UČITELJICE, VELIKOG SRCA I PLEMENITE DUŠE" Pirot oplakuje Suzanu koja je poginula na pešačkom prelazu
NAKON saobraćajne nesreće u kojoj je nastradala nastavnica Suzana Micić uhapšen je vozač "opela" kome je određeno zadržavanje.
Učiteljica Suzana Micić (62) poginula je prekjuče u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Pirotu, a tim tužnim povodom od nje se na društvenim mrežama oprostila i njena OŠ "Vuk Karadžić" u kojoj je danas održana komemoracija pre sahrane.
Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se 7. oktobra u popodnevnim časovima, a zbog sumnje da je izazvao udes uhapšen je N. P., vozač automobila marke "opel". Od zadobijenih povreda učiteljica Suzana Micić preminula je i pored svih napora lekara, a osumnjičenom je nakon uviđaja određeno zadržavanje.
Posvećena ljudska toplina
- Sa tugom javljamo da je u utorak, 7. oktobra 2025. godine, oko 18.30 časova, nesrećno nastradala naša draga kolegenica Suzana Micić. Pamtićemo je po dobroti, odgovornosti, skromnosti, vedrom duhu. Bila je izuzetan učitelj, prijatelj i drug. Suzana je najpre radila kao vaspitač u Nišu, zatim kao učitelj u Sinjoj Glavi, Ponoru i Gnjilanu, a 2000. godine prelazi u centralnu Osnovnu školu "Vuk Karadžić", gde je vredno radila do poslednjeg dana - navodi se na početku tužnog oproštaja:
- Njena posvećenost i ljudska toplina zauvek će ostati u našim srcima. Ostaće nezaboravna u sećanju svojih učenika i kolega. Draga kolegenice, počivaj u miru! Komemorativni skup povodom tragične smrti učiteljice Suzane Micić održaće se u četvrtak, 9. oktobra, u 11.00 časova, u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić". Sahrana je na Novom groblju u Rasnici, 9.10.2025. godine, u 14.00 sati. Porodici upućujemo iskreno saučešće. Kolektiv Osnovne škole "Vuk Karadžić" iz Pirota.
Ispod ove objave samo su se nizali tužni komentari u kojima poznanici i prijatelji izjavljuju saučešće neutešnoj porodici.
- Najiskrenije saučešće porodici. Šok i neverica. Putuj Suzo, neka ti je carstvo nebesko", "Bila si omiljena učiteljica, divna i poštovana. Veliki gubitak za sve nas, saučešće porodici", "Divna naša učiteljica, velikog srca i plemenite duše. Gubitak veliki. Neka je anđeli čuvaju jer ona je bila anđeo" - samo su neki od mnogobrojnih komentara.
Istragu povodom saobraćajne nesreće vodi Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu.
(Kurir)
Preporučujemo
IŠAO NA SAHRANU DEVOJCI, POGINUO NA ISTOM MESTU: Tragedija u Hrvatskoj
09. 10. 2025. u 11:12
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)