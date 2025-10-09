"DIVNA NAŠA UČITELJICE, VELIKOG SRCA I PLEMENITE DUŠE" Pirot oplakuje Suzanu koja je poginula na pešačkom prelazu

NAKON saobraćajne nesreće u kojoj je nastradala nastavnica Suzana Micić uhapšen je vozač "opela" kome je određeno zadržavanje.

Učiteljica Suzana Micić (62) poginula je prekjuče u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Pirotu, a tim tužnim povodom od nje se na društvenim mrežama oprostila i njena OŠ "Vuk Karadžić" u kojoj je danas održana komemoracija pre sahrane.

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se 7. oktobra u popodnevnim časovima, a zbog sumnje da je izazvao udes uhapšen je N. P., vozač automobila marke "opel". Od zadobijenih povreda učiteljica Suzana Micić preminula je i pored svih napora lekara, a osumnjičenom je nakon uviđaja određeno zadržavanje.

Posvećena ljudska toplina

- Sa tugom javljamo da je u utorak, 7. oktobra 2025. godine, oko 18.30 časova, nesrećno nastradala naša draga kolegenica Suzana Micić. Pamtićemo je po dobroti, odgovornosti, skromnosti, vedrom duhu. Bila je izuzetan učitelj, prijatelj i drug. Suzana je najpre radila kao vaspitač u Nišu, zatim kao učitelj u Sinjoj Glavi, Ponoru i Gnjilanu, a 2000. godine prelazi u centralnu Osnovnu školu "Vuk Karadžić", gde je vredno radila do poslednjeg dana - navodi se na početku tužnog oproštaja:

- Njena posvećenost i ljudska toplina zauvek će ostati u našim srcima. Ostaće nezaboravna u sećanju svojih učenika i kolega. Draga kolegenice, počivaj u miru! Komemorativni skup povodom tragične smrti učiteljice Suzane Micić održaće se u četvrtak, 9. oktobra, u 11.00 časova, u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić". Sahrana je na Novom groblju u Rasnici, 9.10.2025. godine, u 14.00 sati. Porodici upućujemo iskreno saučešće. Kolektiv Osnovne škole "Vuk Karadžić" iz Pirota.

Ispod ove objave samo su se nizali tužni komentari u kojima poznanici i prijatelji izjavljuju saučešće neutešnoj porodici.

- Najiskrenije saučešće porodici. Šok i neverica. Putuj Suzo, neka ti je carstvo nebesko", "Bila si omiljena učiteljica, divna i poštovana. Veliki gubitak za sve nas, saučešće porodici", "Divna naša učiteljica, velikog srca i plemenite duše. Gubitak veliki. Neka je anđeli čuvaju jer ona je bila anđeo" - samo su neki od mnogobrojnih komentara.

Istragu povodom saobraćajne nesreće vodi Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu.

