BURNA NOĆ U BEOGRADU: Šest osoba povređeno u četiri saobraćajne nezgode

Šest osoba je povređeno tokom noći u četiri odvojene saobraćajne nezgode, ali bez žrtava, navedeno je iz Hitne pomoći.

Foto: D. N.

Kako je precizirano, svih šest osoba zadobilo je lakše povrede i svi su prevezeni u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Tokom noći, ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 114 intervencija, od čega 23 na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput astmatičara, srčanih bolesnika i onkoloških pacijenata.

(Tanjug)