BURNA NOĆ U BEOGRADU: Šest osoba povređeno u četiri saobraćajne nezgode
Šest osoba je povređeno tokom noći u četiri odvojene saobraćajne nezgode, ali bez žrtava, navedeno je iz Hitne pomoći.
Kako je precizirano, svih šest osoba zadobilo je lakše povrede i svi su prevezeni u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Tokom noći, ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 114 intervencija, od čega 23 na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput astmatičara, srčanih bolesnika i onkoloških pacijenata.
(Tanjug)
Preporučujemo
HAOS NA NOVOM BEOGRADU: Uhapšeno dvoje zbog nasilja u porodici
22. 09. 2025. u 07:06
ŠESNAEST OSOBA POVREĐENO U ŠEST SAOBRAĆAJNIH NEZGODA: Oglasila se hitna pomoć
21. 09. 2025. u 06:59
SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NOVOM SADU: Motociklista leži na putu - motor totalno uništen
19. 09. 2025. u 12:38
PREVRNUO SE TRAKTOR, JEDNA OSOBA POGINULA: Tragedija kod Vladičinog Hana
19. 09. 2025. u 11:22
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)