ZAPALIO SE AUTOBUS KOD ŽITORAĐE, VOZAČ PRONAĐEN MRTAV: Vatra buknula u zadnjem delu vozila
NA relaciji između sela Pejkovac i Samarinovac u opštini Žitorađa jutros nešto pre 7 sati zapalio se autobus, a vozač je pronađen mrtav.
Za sada nije poznato da li je smrt nastupila usled gušenja dimom ili je u pitanju prirodna smrt, a tačan uzrok biće utvrđen obdukcijom koja je naložena.
Prema prvim informacijama iz policije, vatra se pojavila u zadnjem delu vozila, ali nije bila velikih razmera, pa autobus nije u potpunosti izgoreo.
Izgoreo je samo manji deo gde je došlo do paljenja, dok je ostatak vozila ostao neoštećen. U trenutku požara u autobusu nije bilo putnika.
Na lice mesta izašli su vatrogasci, ali su, prema nezvaničnim informacijama, stigli kada je požar već bio ugašen.
Oni su, kako saznajemo, preventivno otkačili kleme sa akumulatora kako ne bi došlo do ponovnog paljenja instalacija. U pitanju je autobus koji prevozi radnike firme Biz-link u Prokuplju, a nesreća se dogodila u trenutku kada se vozač vraćao nakon vožnje putnika, tako da u vozilu nije bilo nikoga osim njega.
Policija je obavila uviđaj, o incidentu je obavešteno i prokupačko Osnovno tužilaštvo, a zvanične informacije o uzroku požara i smrti vozača očekuju se nakon što se istraga završi.
(Kurir)
