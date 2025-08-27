DECA I VASPITAČICE HITNO EVAKUISANI: Požar u vrtiću na Voždovcu

U VRTIĆU na Voždovcu pre pola sata izbio je požar.

D.N.

Kako se saznaje, nema povređenih, ali su deca i vaspitačice evakuisani.

Na terenu su vatrogasci, policija i Hitna pomoć.

Kako javlja reporter sa terena, zaposleni su iz kuhinje videli dim.

