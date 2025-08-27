Nesreće

DECA I VASPITAČICE HITNO EVAKUISANI: Požar u vrtiću na Voždovcu

В.Н.

27. 08. 2025. u 11:05

U VRTIĆU na Voždovcu pre pola sata izbio je požar.

ДЕЦА И ВАСПИТАЧИЦЕ ХИТНО ЕВАКУИСАНИ: Пожар у вртићу на Вождовцу

D.N.

Kako se saznaje, nema povređenih, ali su deca i vaspitačice evakuisani.

Na terenu su vatrogasci, policija i Hitna pomoć.

Kako javlja reporter sa terena, zaposleni su iz kuhinje videli dim.

(Telegraf)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 3

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SERGEJ SREO KOLEGINICU SA KLASE: Pred njom je bila svetla budućnost, promenila je pravac - danas je monahinja

SERGEJ SREO KOLEGINICU SA KLASE: Pred njom je bila svetla budućnost, promenila je pravac - danas je monahinja