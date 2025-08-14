TEŠKA NESREĆA U NOVOM PAZARU: Šest osoba povređeno

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se u ranim jutarnjim satima, oko dva sata iza ponoći, u novopazarskom naselju Bukreš. U udesu je povređeno šest osoba.

Z. Grumić

Prema prvim informacijama, niko od učesnika nije životno ugrožen.

Do sudara je došlo kada su se, iz još neutvrđenih razloga, frontalno sudarila dva putnička vozila. U jednom automobilu nalazila su se četiri putnika, dok su u drugom bile dve osobe.

Očevici koji su naišli na mesto nesreće odmah su obavestili policiju i Hitnu pomoć, koja je brzo reagovala i povređene prevezla do Doma zdravlja.

Nakon detaljnih pregleda i dijagnostike, lekari su konstatovali da se radi o lakšim telesnim povredama, te su svi učesnici nesreće pušteni na kućno lečenje, prenosi SandžakDanas.