SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ČAJETINE: Sudar tri vozila dva se prevrnula, stvaraju se kolone

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 08. 2025. u 17:47

NA magistralnom putu od Užica ka Čajetini oko 15 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala tri putnička vozila, od kojih su se dva prevrnula na krov, ali, srećom, povređenih nije bilo, rečeno je u MUP-u Užice.

V.Ć.

Ekipe policije i hitne pomoći odmah su izašle na lice mesta, ali je pričinjena isključivo materijalna šteta.

Zbog nesreće se kod Čajetine saobraćaj odvija otežano i naizmeničnim propuštanjem vozila.

(Tanjug)

