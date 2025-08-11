SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ČAJETINE: Sudar tri vozila dva se prevrnula, stvaraju se kolone
NA magistralnom putu od Užica ka Čajetini oko 15 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala tri putnička vozila, od kojih su se dva prevrnula na krov, ali, srećom, povređenih nije bilo, rečeno je u MUP-u Užice.
Ekipe policije i hitne pomoći odmah su izašle na lice mesta, ali je pričinjena isključivo materijalna šteta.
Zbog nesreće se kod Čajetine saobraćaj odvija otežano i naizmeničnim propuštanjem vozila.
