TELO LEŽI NASRED PUTA U ZEMUNU: Policija na terenu (VIDEO)
TELO nepoznate osobe leži nasred puta u Ulici cara Dušana u Zemunu sa povredom glave i noge.
Kako je potvrđeno iz MUP, u pitanju je muška osoba (72), a da je telo na putu prijavljeno je u 9.50 sati.
Uviđaj je u toku i za sada nije poznato kako je došlo do smrti muškarca jer za sada nije poznato da li je bilo očevidaca.
Hitna pomoć je izašla na teren, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt muškarca.
(Telegraf.rs)
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