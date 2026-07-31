Nesreće

IMA MRTVIH U NESREĆI KOD LAZAREVCA: Povređeni hitno prevezeni u bolnicu, među njima i dete (10)

Ana Đokić

31. 07. 2026. u 09:20

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SINOĆ, malo nakon ponoći, u mestu Stepojevac na teritoriji gradske opštine Lazarevac dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba stradala dok su tri osobe povređene, među kojima i desetogodišnje dete.

ИМА МРТВИХ У НЕСРЕЋИ КОД ЛАЗАРЕВЦА: Повређени хитно превезени у болницу, међу њима и дете (10)

FOTO: Lj.P.

Dojava o udesu primljena je oko ponoći, kada je prijavljeno da je došlo do sudara dva putnička vozila i da je neophodno izvačenje zarobljenih lica.

Vatrogasno-spasilačke ekipe iz Lazarevca stigle su na mesto nesreće za svega nekoliko minuta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Na terenu je intervenisalo šest vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila, koji su pomagali u zbrinjavanju stradalih i raščišćavanju terena.

Povređene je preuzela i zbrinula ekipa Hitne pomoći, dok su policijske ekipe obavile uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok ove tragedije.

Saobraćaj na ovom delu puta bio je potpuno obustavljen tokom trajanja intervencije i uviđaja.

(24 sedam)

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