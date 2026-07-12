DEVOJKA (20) BRUTALNO IZBODENA U BEOGRADU: Horor kod Vukovog spomenika
U parku kod Vukovog spomenika u Beogradu večeras je izbodena jedna devojka, potvrđeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Povređena devojka je prevezena u Urgentni centar.
Kako prenose beogradski mediji devojka (20) je zadobila povrede u predelu vrata i stomaka, a napadač je uhapšen.
(Tanjug)
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