DEVOJKA (20) BRUTALNO IZBODENA U BEOGRADU: Horor kod Vukovog spomenika

BOGDANA i Veljko Ražnatović doneli su odluku da zajedno sa svoja tri sina napuste porodični dom Bogdaninog oca Bogdana Rodića, u kojem su jedno vreme živeli, i vrate se u vilu na Dedinju. U luksuznoj porodičnoj kući danas živi i Ceca Ražnatović, pa će porodica ponovo biti na okupu pod istim krovom.