VOZAČU "BMV" ODREĐEN PRITVOR DO 30 DANA: Beograđani A.S.(25) osunjičenza tešku saobraćajnu nesreću u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu
SUDIJA za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu, nakon sasluđanja, na predlog Višeg javnog tužilaštva, odredio je pritvor do 30 dana A.S. 25) iz Beograda, osumnjičenom za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja.
Pritvor mu je, kako su za "Novsti" naveli u Višem sudu, određen zbog postojanja osobitih okonosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak utucajem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo. Takođe, pritvor mu je određen i zbog uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano vođenje krivičnog postupka.
Ovaj dvadesetpetogodišnji Beograđanin sumnjiči se da je 1.decembra uveče, oko 22 sata u centru NOVOG sada izazvao saobraćajnu nesreću, u kojoj je poginuo taksista Boro Kuzmanović 53) iz Kaća, a tri devojke, putnice u taksiju su teško povređene i hospitalizovane su u UKCV.
A.S. je, vozeći "bmv" beogradskih registracja, u Jevrejskoj ulici,direktno se sudario sa taksi vozilom .
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, danas ranije je saopštilo da je predložilo pritvor za A.S. jer postoji osnov sumnje da je osumnjičeni izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je predviđena kazna zatvora od pet do petnaest godina.
- U saradnji sa Policijskom upravom Novi Sad, izvršen je uviđaj na licu mesta, izuzeti su tragovi, materijalni dokazi i snimci sa nadzornih kamera, a naređena su i mašinsko i toksikološko veštačenje vozila - navodi se u saopštenju VJT.
Pojedini očevici posle nesreće su ispričali da se "bmv" kretao velikom brzinom i da je, kako pretpostavljaju zbog toga se zaneo i prešao u suprotnu traku i direktno udario u taksi vozilo.
