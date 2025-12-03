Hapšenja i istraga

VOZAČU "BMV" ODREĐEN PRITVOR DO 30 DANA: Beograđani A.S.(25) osunjičenza tešku saobraćajnu nesreću u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu

Ljiljana Preradović

03. 12. 2025. u 20:29

SUDIJA za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu, nakon sasluđanja, na predlog Višeg javnog tužilaštva, odredio je pritvor do 30 dana A.S. 25) iz Beograda, osumnjičenom za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja.

ВОЗАЧУ БМВ ОДРЕЂЕН ПРИТВОР ДО 30 ДАНА: Београђани А.С.(25) осуњиченза тешку саобраћајну несрећу у Јеврејској улици у Новом Саду

FOTO: Ustupljena fotografija

Pritvor mu je, kako su za "Novsti" naveli u Višem sudu, određen zbog postojanja osobitih okonosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak utucajem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo. Takođe, pritvor mu je određen i zbog uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano vođenje krivičnog postupka.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću ovog suda.
Ovaj dvadesetpetogodišnji Beograđanin  sumnjiči se da je 1.decembra uveče, oko 22 sata u centru NOVOG sada izazvao saobraćajnu nesreću, u kojoj je poginuo taksista Boro Kuzmanović 53) iz Kaća, a tri devojke, putnice u taksiju su  teško povređene i hospitalizovane su u UKCV.
A.S. je, vozeći "bmv" beogradskih registracja,  u Jevrejskoj ulici,direktno se sudario sa taksi vozilom . 

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, danas ranije je saopštilo da je predložilo pritvor  za A.S.   jer postoji osnov sumnje da je osumnjičeni izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je predviđena kazna zatvora od pet do petnaest godina.

- U saradnji sa Policijskom upravom Novi Sad, izvršen je uviđaj na licu mesta, izuzeti su tragovi, materijalni dokazi i snimci sa nadzornih kamera, a naređena su i mašinsko i toksikološko veštačenje vozila - navodi se u saopštenju VJT.

Pojedini očevici posle nesreće su ispričali da se "bmv" kretao velikom brzinom i da je, kako pretpostavljaju zbog toga se zaneo i prešao u suprotnu traku i direktno udario u taksi vozilo.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)
Svet

0 0

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)

TOKOM Dana zahvalnosti, Bela kuća je posebno zahvalna jednoj demokratkinji: Grečen Vitmer. Predsednik Donald Tramp i guvernerka Mičigena, koja se često pominje kao moguća predsednička kandidatkinja 2028. godine, razvili su iznenađujuće produktivan i srdačan odnos, što su potvrdila dva zvaničnika Bele kuće i jedan od guvernerovih političkih pomoćnika, piše Politiko .

02. 12. 2025. u 18:40

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!

ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!