VELIKA ZAPLENA MUPA: Oduzeti heroin i kokain vrednosti gotovo 350.000 evra!

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je u nastavku niza rekordnih zaplena u glavnom gradu Uprava kriminalističke policije u Beogradu uhapsila jedno lice i zaplenila heroin i kokain u vrednosti oko 350.000 evra.

I. Mitić

Kako je saopštio MUP, policija je uhapsila P. Z. (43) iz Beograda kada je pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio, u zakopanom buretu pronašla oko 10 kilograma heroina i oko 2,5 kilograma kokaina, kao i opremu za pakovanje i prodaju droge i supstance za uvećanje mase narkotika. Vrednost zaplenjene droge procenjuje se na oko 350.000 evra.

Kako je saopšteno, P. Z. je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Dačić je naveo da to hapšenje i zaplena još jednom potvrđuju odlučnost naših policijskih službenika u borbi protiv narko-kriminala.

- Podsećam da je policija u periodu od 23. jula do 20. avgusta ostvarila rekordne zaplene narkotika u Beogradu. Zaplenjeno je 62 kilograma kokaina i dve tone marihuane, ukupne vrednosti oko šest miliona evra. To su najveće zaplene u poslednjih nekoliko godina i dokaz da nema nedodirljivih i da niko neće izbeći odgovornost - rekao je Dačić.

Dačić je naglasio da ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja svakodnevnu, snažnu i ciljanu borbu protiv narko-kriminala, u potpunosti u skladu sa zakonom i u interesu bezbednosti svih građana Republike Srbije. P. Z. su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu.