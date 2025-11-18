Hapšenja i istraga

MASKIRAN MU PUCAO U BUTINU: Optužnica za pokušaj ubistva Dejana Vuksanovića

Slađana Matić

18. 11. 2025. u 14:48

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Dušana J. (26) zbog postojanja osnovane sumnje da je 22. aprila 2025. godine u naselju “West 65” na Novom Beogradu, pokušao da ubije Dejana Vuksanovića i jer je neovlašćeno za ličnu upotrebu držao 2,12 grama kanabisa.

Foto Arhiva

Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Postoji opravdana sumnja da je 22. aprila oko 16.30 časova u naselju “West 65” Dušan J. maskiran u dostavljača hrane sa maskom na licu došao do kafića u kojem je za stolom sa prijateljem sedeo Vuksanović i pucao u njega. Iz desnog džepa jakne je izvadio pištolj "beretu", koji je neovlašćeno nosio i u pravcu oštećenog ispalio jedan projektil, nanevši mu tešku telesnu povredu opasnu po život u vidu ustreline desne butine.

Nakon toga se udaljio sa lica mesta.

