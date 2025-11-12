Hapšenja i istraga

SLUŽBENIK KPZ NIŠ UDALJEN SA POSLA: Omogućio povlastice osuđeniku u zamenu za servisiranje vozila

Nataša Bijelić

12. 11. 2025. u 12:15

UPRAVA Kazneno-popravnog zavoda u Nišu udaljila je danas sa posla službenika G. B. i protiv njega će pokrenuti disciplinski postupak zbog sumnje da je počinio težu povredu radne dužnosti prema Zakonu o državnim službenicima.

СЛУЖБЕНИК КПЗ НИШ УДАЉЕН СА ПОСЛА: Омогућио повластице осуђенику у замену за сервисирање возила

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

G. B. je uhapšen zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj tako što je jednom osuđeniku omogućio da radi u garaži kao auto-mehaničar u KPZ Niš i na ovaj način mu omogućio povoljniji tretman. Sumnja se da je za ovu uslugu stekao materijalnu korist u vidu bele tehnike i servisiranje sopstvenog vozila, u vrednosti od oko 1.400 evra.

- Hapšenje zaposlenog, koji je radio kao instruktor u Službi za obuku i upošljavanje KPZ Niš, rezultat je bliske saradnje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštava u Nišu i Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP - Odeljenja za borbu protiv korupcije - navodi se u saopštenju Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

- Pojedini mediji su u danu kad je G. B. uhapšen preneli da je reč o komandiru, što je netačna informacija, s obzirom na to da nije nikada bio zaposlen u Službi za obezbeđenje. Ovo je prilika da još jednom istaknemo da Uprava za izvršenje krivičnih sankcija neće dozvoliti da nezakonito i lukrativno postupanje pojedinaca
razgradi sistem koji na prvo mesto stavlja služenje zakonu i pravdi.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MALOLETNIKU POLOMLJEN NOS, UHAPŠENA ČETVORICA: Tužilaštvo istražuje tuču mladića ispred kluba u Smederevu
Hapšenja i istraga

0 0

MALOLETNIKU POLOMLJEN NOS, UHAPŠENA ČETVORICA: Tužilaštvo istražuje tuču mladića ispred kluba u Smederevu

MALOLETNIK (17) koji je povređen u tuči u noći između 1. i 2. novembra ispred noćnog kluba u Smederevu ima teške povrede - prelom nosa sa dislokacijom. Policija je zbog ove tuče juče privela četvoricu mladića, i oni će danas tokom prepodneva, sa krivičnom prijavom, biti privedeni Osnovnom javnom tužiocu koji će pokrenuti istragu.

12. 11. 2025. u 12:35

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta

KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta