SLUŽBENIK KPZ NIŠ UDALJEN SA POSLA: Omogućio povlastice osuđeniku u zamenu za servisiranje vozila
UPRAVA Kazneno-popravnog zavoda u Nišu udaljila je danas sa posla službenika G. B. i protiv njega će pokrenuti disciplinski postupak zbog sumnje da je počinio težu povredu radne dužnosti prema Zakonu o državnim službenicima.
G. B. je uhapšen zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj tako što je jednom osuđeniku omogućio da radi u garaži kao auto-mehaničar u KPZ Niš i na ovaj način mu omogućio povoljniji tretman. Sumnja se da je za ovu uslugu stekao materijalnu korist u vidu bele tehnike i servisiranje sopstvenog vozila, u vrednosti od oko 1.400 evra.
- Hapšenje zaposlenog, koji je radio kao instruktor u Službi za obuku i upošljavanje KPZ Niš, rezultat je bliske saradnje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštava u Nišu i Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP - Odeljenja za borbu protiv korupcije - navodi se u saopštenju Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
- Pojedini mediji su u danu kad je G. B. uhapšen preneli da je reč o komandiru, što je netačna informacija, s obzirom na to da nije nikada bio zaposlen u Službi za obezbeđenje. Ovo je prilika da još jednom istaknemo da Uprava za izvršenje krivičnih sankcija neće dozvoliti da nezakonito i lukrativno postupanje pojedinaca
razgradi sistem koji na prvo mesto stavlja služenje zakonu i pravdi.
