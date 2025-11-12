MALOLETNIKU POLOMLJEN NOS, UHAPŠENA ČETVORICA: Tužilaštvo istražuje tuču mladića ispred kluba u Smederevu

MALOLETNIK (17) koji je povređen u tuči u noći između 1. i 2. novembra ispred noćnog kluba u Smederevu ima teške povrede - prelom nosa sa dislokacijom. Policija je zbog ove tuče juče privela četvoricu mladića, i oni će danas tokom prepodneva, sa krivičnom prijavom, biti privedeni Osnovnom javnom tužiocu koji će pokrenuti istragu.

Foto: N. Živanović

Do sada se o ovom događaju nisu oglasili ni nadležno tužilaštvo, a ni Policijska uprava Smederevo, tako da zvaničnih verzija događaja nema. Očekuje se saopštenje tužilaštva kasno popodne.

Prema nezvaničnim sazananjima „ Novosti“, sve se odigralo 2. novembra oko 02,30 minuta ispred poznatog kluba „Kristal“ u Smederevu kada je došlo do tuče više mladića. Dvojica maloletnika zatražila su pomoć na Urgentnom centru smederevske bolnice, a jedan od njih je prebačen za Beograd, gde mu je ustanovljena povreda nosa.

Nakon istrage i pregleda sigurnosnih kamera kluba, policija je privela četvoricu osumnjičenih starosti od 18 do 20 godina. Dvojica se, navodno, sumnjiče za nanošenje teških telesnih povreda, a druga dvojica, kako nezvanično saznajemo, za nasilničko ponašanje.

Tužilačka istraga utvrdiće šta se tačno dogodilo te noći.