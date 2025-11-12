MALOLETNIKU POLOMLJEN NOS, UHAPŠENA ČETVORICA: Tužilaštvo istražuje tuču mladića ispred kluba u Smederevu
MALOLETNIK (17) koji je povređen u tuči u noći između 1. i 2. novembra ispred noćnog kluba u Smederevu ima teške povrede - prelom nosa sa dislokacijom. Policija je zbog ove tuče juče privela četvoricu mladića, i oni će danas tokom prepodneva, sa krivičnom prijavom, biti privedeni Osnovnom javnom tužiocu koji će pokrenuti istragu.
Do sada se o ovom događaju nisu oglasili ni nadležno tužilaštvo, a ni Policijska uprava Smederevo, tako da zvaničnih verzija događaja nema. Očekuje se saopštenje tužilaštva kasno popodne.
Prema nezvaničnim sazananjima „ Novosti“, sve se odigralo 2. novembra oko 02,30 minuta ispred poznatog kluba „Kristal“ u Smederevu kada je došlo do tuče više mladića. Dvojica maloletnika zatražila su pomoć na Urgentnom centru smederevske bolnice, a jedan od njih je prebačen za Beograd, gde mu je ustanovljena povreda nosa.
Nakon istrage i pregleda sigurnosnih kamera kluba, policija je privela četvoricu osumnjičenih starosti od 18 do 20 godina. Dvojica se, navodno, sumnjiče za nanošenje teških telesnih povreda, a druga dvojica, kako nezvanično saznajemo, za nasilničko ponašanje.
Tužilačka istraga utvrdiće šta se tačno dogodilo te noći.
Preporučujemo
BLUMBERG NAJAVLjUJE NOVA OTKRIĆA: Zelenski je možda umešan u korupcionašku aferu koja trese Ukrajinu
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski mogao bi biti umešan u veliki korupcionaški skandal u energetskom sektoru, preneo je američki magazin Blumberg, pozivajući se na izvore u antikorupcionim institucijama.
12. 11. 2025. u 11:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)