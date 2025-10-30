AKCIJA MUP SRBIJE: Otkrivena grupa švercera cigaretama (FOTO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK su, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, na teritoriji Beograda uhapsili devet osoba, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Uhapšeni P. S. (55), R. B. (53), S. B. (53), N. B. (23), N. P. (28), D. V. (45), M. V. (70), V. I. (45) i G. M. (56) su, kako se sumnja, u periodu od februara do kraja oktobra ove godine, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi vršili neovlašćenu distribuciju cigareta.
Osumnjičeni članovi ove OKG su neovlašćeno nabavljali cigarete, vršili njihov transport i skladištenje u magacinima bez posedovanja propisane dokumentacije o poreklu akcizne robe, uz propuštanje zakonske obaveze obaveštavanja Poreske uprave, kao i pakovanje, prodaju i neovlašćeno stavljanje raznih marki cigareta u promet u Srbiji.
Prilikom pretresa na 16 lokacija, policijski službenici SBPOK su pronašli oko 15.000 boksova cigareta i oko 150.000 evra.
Dosadašnjim operativnim radom utvrđeno je da je ova OKG, na opisani način, pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu više od 55 miliona dinara.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni u nadležno tužilaštvo.
Preporučujemo
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)