Hapšenja i istraga

MORBIDNI PLAKATI U ŠAPCU: Sahranili živu direktorku Šabačkog pozorišta - jeziv čin

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

22. 10. 2025. u 12:51

CEO Šabac osvanuo je, jutros, oblepljen posmrtnim plakatama žive i zdrave Aleksandre Delić, direktorke Šabačkog pozorišta, višegodišnjeg člana Srpske napredne stranke.

МОРБИДНИ ПЛАКАТИ У ШАПЦУ: Сахранили живу директорку Шабачког позоришта - језив чин

V Mitrić

Na tom morbidnom da ne može biti morbidnijem plakatu stoji:

"S bolom  u srcu opraštamo se od naše Aleksandra Delić (1973-2025). Sahrana drage nam pokojnice biće upriličena na tajnoj lokaciji u gluvi čas iz javnosti poznatih razloga, a u pripremi je i glogov kolac.

Ožalošćeni: malobrojni prijatelji iz Gradskog odbora SNS Šabac, još malobrojniji iz Šabačkog pozorišta kao i Aleksandar P., Boban B. i Branko M."

- Ne upirem prst ni u koga, ali neka služi na čast svakom onom ko stoji iza ovoga - rekla nam je Delićeva, koja je strašni "čin", očigledno, mržnje koja nema granice prijavila policiji.

Dve plakate zalepljene su u neposrednoj blizini kuće u Klenku, gde Delićeva živi, što je bilo jako potresno, ne samo za njene najmilije, već i za komšije. I, dok Delićeva ni na koga ne upire prstom, očekuje se brzo i efikasno reagovanje policije. Delićeva je, još kao novinar, u vreme ranijih vlasti bila na udaru raznih političkih, kriminalnih i tajkunskih grupa, što je javnosti dobro poznato.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal

EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal