MORBIDNI PLAKATI U ŠAPCU: Sahranili živu direktorku Šabačkog pozorišta - jeziv čin
CEO Šabac osvanuo je, jutros, oblepljen posmrtnim plakatama žive i zdrave Aleksandre Delić, direktorke Šabačkog pozorišta, višegodišnjeg člana Srpske napredne stranke.
Na tom morbidnom da ne može biti morbidnijem plakatu stoji:
"S bolom u srcu opraštamo se od naše Aleksandra Delić (1973-2025). Sahrana drage nam pokojnice biće upriličena na tajnoj lokaciji u gluvi čas iz javnosti poznatih razloga, a u pripremi je i glogov kolac.
- Ne upirem prst ni u koga, ali neka služi na čast svakom onom ko stoji iza ovoga - rekla nam je Delićeva, koja je strašni "čin", očigledno, mržnje koja nema granice prijavila policiji.
Dve plakate zalepljene su u neposrednoj blizini kuće u Klenku, gde Delićeva živi, što je bilo jako potresno, ne samo za njene najmilije, već i za komšije. I, dok Delićeva ni na koga ne upire prstom, očekuje se brzo i efikasno reagovanje policije. Delićeva je, još kao novinar, u vreme ranijih vlasti bila na udaru raznih političkih, kriminalnih i tajkunskih grupa, što je javnosti dobro poznato.
