VUJADIN SAVIĆ JE OVO REKAO NA SASLUŠANJU: Spominjao i decu, transrodna osoba ga ucenjivala na stravičan način
VUJADIN Savić saslušan je u procesu koji se vodi protiv A. K. (21), transrodne osobe koja ga je ucenjivala privatnim snimcima i fotografijama.
Kako se nezvanično saznaje, Vujadin Savić je ispričao da je trpeo psihičku torturu.
Ponavljao je da ga je A.K. ucenjivao na stravične načine, a da mu je on pod pritiskom davao novac i poklone. Međutim, A.K. je tražio sve više.
Vujadin je dodao i da su mu deca bolesna odranije, a da im se nakon svega zdravstveno stanje pogoršalo.
Inače, prema našim nezvaničnim saznanjima, Vujadin Savić je takođe lošeg zdravstvenog stanja i izgleda loše.
Podsetimo, A.K. je nakon prijave priveden i određen mu je pritvor do 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima.
(Informer)
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)