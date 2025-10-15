VUJADIN SAVIĆ JE OVO REKAO NA SASLUŠANJU: Spominjao i decu, transrodna osoba ga ucenjivala na stravičan način

VUJADIN Savić saslušan je u procesu koji se vodi protiv A. K. (21), transrodne osobe koja ga je ucenjivala privatnim snimcima i fotografijama.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako se nezvanično saznaje, Vujadin Savić je ispričao da je trpeo psihičku torturu.

Ponavljao je da ga je A.K. ucenjivao na stravične načine, a da mu je on pod pritiskom davao novac i poklone. Međutim, A.K. je tražio sve više.

Vujadin je dodao i da su mu deca bolesna odranije, a da im se nakon svega zdravstveno stanje pogoršalo.

Inače, prema našim nezvaničnim saznanjima, Vujadin Savić je takođe lošeg zdravstvenog stanja i izgleda loše.

Podsetimo, A.K. je nakon prijave priveden i određen mu je pritvor do 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima.

(Informer)