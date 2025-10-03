NAPAD NOŽEM NA VRAČARU: Osumnjičeni kod tužioca, ispituje se motiv
PRIPADNICI Policijske stanice Vračar uhapsili su I. S. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
Osumnjičeni je juče popodne u Sinđelićevoj ulici oštrim predmetom naneo povrede muškarcu (28), a zatim se pobegao. Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar.
Policija je osumnjičenog ubrzo identifikovala i uhapsila.
Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće tokom dana priveden u nadležno tužilaštvo.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
