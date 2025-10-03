Hapšenja i istraga

NAPAD NOŽEM NA VRAČARU: Osumnjičeni kod tužioca, ispituje se motiv

Zagorka Uskoković

03. 10. 2025. u 13:25

PRIPADNICI Policijske stanice Vračar uhapsili su I. S. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

НАПАД НОЖЕМ НА ВРАЧАРУ: Осумњичени код тужиоца, испитује се мотив

Foto: Profimedia

Osumnjičeni je juče popodne u Sinđelićevoj ulici oštrim predmetom naneo povrede  muškarcu (28), a zatim se pobegao.  Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar.

Policija je osumnjičenog ubrzo identifikovala i uhapsila.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće tokom dana priveden u nadležno tužilaštvo.

