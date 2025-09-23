HITNO SE OGLASIO MUP: Napadnut policajac u zgradi SIV 3 na Novom Beogradu
U ZGRADI Uprave za upravne poslove – SIV 3, u Novom Beogradu, danas je došlo do napada na policijskog službenika Uprave za upravne poslove, a počinilac je priveden, saopštio je MUP.
Kako se navodi, A. J. (40) iz Odžaka, nakon što mu je ukazano da nema kompletnu dokumentaciju potrebnu za promenu prebivališta, počeo je da negoduje, a zatim uzeo službene spise sa radnog stola i pokušao da napusti kancelariju.
Kada ga je policijski službenik zaustavio, osumnjičeni ga je fizički napao, udarivši ga zatvorenom šakom u predelu glave, a policijski službenik je od udarca zadobio telesne povrede. Osumnjičeni A. J. je odmah savladan i priveden u službene prostorije Policijske stanice Novi Beograd.
Dežurni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložila je da se krivična prijava protiv A. J. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, podnese u redovnom postupku.
