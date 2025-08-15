UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA IZAZIVANJE SUDARA: Na predlog tužilaštva određen mu je pritvor
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su makedonskog državljanina B. V. (43), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
On se sumnjiči da je na auto-putu, kod sela Lipovica, upravljajući automobilom udario u vozilo koje je vozio četrdesetšestogodišnji muškarac.
U ovoj saobraćajnoj nezgodi, četrdesetdevetogodišnja putnica u vozilu koje je udareno zadobila je teške telesne povrede, dok je četrdesetjednogodišnja žena, suvozač lakše povređena.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu koje je saopštilo da je protiv B.V., državljanina Severne Makedonije, nakon što je u prisustvu branioca izneo odbranu, podnet optužni predlog.
Na predlog javnog tužioca okrivljenom je određen i pritvor u trajanju od 30 dana, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.
Sudar dva vozila, u kome su povređene dve osobe, dogodio se u sredu, u ranim jutarnjim satima, na delu auto-puta između Leskovca i Niša, u smeru ka Beogradu.
