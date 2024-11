PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV PREVARANATA KOJI SU UZELI 1400 TEGLI AJVARA I LIM: Treće OJT traži zatvor i novčane kazne za okrivljene

Danas je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo optužni predlog protiv N.T. (36) zbog dva krivična dela prevara i okrivljene I.S. (57) za prevaru.

Okrivljenima se stavlja na teret da su kao saizvršioci izvršili krivično delo u vremenskom periodu od 13.09.2017. godine do 13.10.2017. godine, u Beogradu, na taj način što je okrivljeni N.T. u svojstvu direktora preduzeća iz Beograda telefonskim putem kontaktirao predstavnike privrednog društva iz Beograda, interesujući se o uslovima uspostavljanja poslovne saradnje i o kupovini robe – inoks lima, pa je u prostorije oštećenog pristupila okrivljena I.S., koja je rekla da je predstavnik preduzeća i predala blanko solo menicu potpisanu od strane okrivljenog N.T. koja je bila overena pečatom preduzeća, kao i menično ovlašćenje, pa je istog dana okrivljeni N.T. preneo predstavnicima oštećenog privrednog društva koja je adresa za isporuku robe i da će osoba koja će preuzeti robu biti izvesna Dunja Ristić, pa je za poručenu robu, čija je ukupna vrednost bila 792.000,00 dinara, izdat račun, a roba je od strane vozača predata okrivljenoj I.S., koja mu se tom prilikom lažno predstavila kao Dunja Ristić, pa su okrivljeni lažno prikazali činjenicu da su solventni za plaćanje i da će preuzetu robu platiti u dogovorenom roku, uprkos tome što je račun preduzeća već bio blokiran tako da je dobijena menica ostala nenaplativa.



Javni tužilac je predložio da sud okrivljenom N.T. izrekne kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i novčanu kaznu u iznosu od 400.000 dinara, a okrivljenoj I.S. izrekne kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i novčanu kaznu u iznosu od 200.000 dinara.

Okrivljenom N.T. se takođe stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 19.09.2017. godine do 06.11.2017. godine, u Beogradu, u svojstvu direktora preduzeća telefonskim putem kontaktirao predstavnike poljoprivrednog gazdinstva, pa je iskazao zainteresovanost za kupovinu ajvara iz prodajnog asortimana oštećenog, pa je pre započinjanja poslovne saradnje dostavio statusnu dokumentaciju svog preduzeća kao i blanko solo menice kao garanciju plaćanja robe, a sve u nameri da robu preuzme pre nego što bi se saznalo da nije solventan za plaćanje, pa nakon što su se okrivljeni i oštećeni dogovorili da okrivljeni kupi 700 tegli ajavara po ceni od 450,00 dinara po jednoj tegli, a da je rok za plaćanje 15 dana, oštećeni je natovario robu, sastao se sa okrivljenim N.T., pa su zajedno istovarili robu, nakon čega je okrivljeni predao oštećenom dve blanko solo menice, dok je oštećeni njemu predao otkupni list - priznanicu na kojoj se nalazila ukupna količina poručene i predate robe, a kada je isticao rok za plaćanje okrivljeni je telefonom pozvao oštećenog i rekao mu da mu stiže jedan kombi po novih 700 tegli ajvara, a da će dug biti plaćen po preuzetoj robi ili sledećeg dana, pa je okrivljeni N.T. preko vozača od oštećenog preuzeo novih 700 tegli ajvara, a kasnije oštećeni nije mogao da uspostavi telefonski kontakt sa okrivljenim i nije uspeo da naplati menice jer je račun bio u blokadi, čime je oštećen za 628.000,00 dinara, kolika je bila vrednost preuzete robe.