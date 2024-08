PRODUŽEN PRITVOR OSUMNJIČENIMA ZA UBISTVO MALE DANKE: Čeka se podizanje optužnice

DEJANU Dragijeviću (50) iz sela Zlot i Srđanu Jankoviću (50) iz sela Luka, osumnjičenima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, produžen je pritvor, rečeno je u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

Foto: Društvene mreže

Iz Tužilaštva su kratko potvrdili da je i Dragijeviću i Jankoviću pritvor produžen, i to do 26. septembra, kada ističe šest meseci, što je rok za podizanje optužnice i njihov ostanak u pritvoru.

- Optužnica se može podići i kasnije, međutim, 4. oktobar se navodi kao krajni rok, iz razloga što ukoliko to ne učine do tad, prinuđeni su da obojicu puste iz pritvora, što pretpostavljam da neće doći do toga, zbog kompleksnosti samog slučaja - dodaje izvor za medije i podseća da osumnjičeni ostaju iza rešetaka zbog toga što i dalje postoji opasnost od bekstva, kao i to da će boravkom na slobodi uništiti tragove izvršenja krivičnog dela zbog kojeg je javnost i dalje jako uznemirena.

Juče je inače obeleženo tačno pet meseci od nestanka devojčice, međutim, misterija njenog nestanka i dan-danas muči celu Srbiju koja je mesecima oplakuje, ali s nadom da je Danka negde živa.

Advokat Milinko Jovanović, branilac Radosava Dragijevića, oglasio se tim povodom i naglasio da podizanje optužnice svi čekaju.

- Pet meseci je prošlo od nestanka devojčice iz Bora, a u međuvremenu svašta se izdešavalo, međutim, ne postoji nijedan materijalni dokaz, a sada već uveliko nema ni priznanja osumnjičenih, dakle tužilaštvo nema ništa zasad. Svi čekamo samo to podizanje optužnica i da vidimo kako će ona onda uopšte glasiti, naravno, nakon toga će verovatno uslediti žalbe s obzirom na to da dokaza nema - rekao je advokat Jovanović i dodao da to neće uticati na njegovog klijenta:

- Iako je u ovom slučaju i Radosav Dragijević bio jedan od saučesnika, odnosno vodi se kao osumnjičeni za krivično delo pomoć izvršiocu nakon izvršenog krivičnog dela, on pak, i ako podignu optužnicu, neće biti vraćen u pritvor, već će se braniti sa slobode.

Podsetimo, Srđan Janković iz borskog sela Luka i Dejan Dragijević iz sela Zlot terete se da su 26. marta u Banjskom polju službenim automobilom JKP "Vodovod", čiji su radnici, udarili devojčicu Danku koja je izašla na put. U istrazi ubistva Danke Ilić iza rešetaka bili su i otac i brat Dejana Dragijevića. Radosav je pušten na slobodu nakon dva meseca, po isteku pritvora, a zajedno sa drugim sinom, koji je umro u pritvoru, sumnjičio se za krivično delo pomoć izvršiocu nakon izvršenog krivično dela.

(Kurir)