MALI OTKRIO KLJUČ NAPRETKA SRBIJE: Najveća snaga Srbije su njeni ujedinjeni građani
PRVI potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija, Siniša Mali, izjavio je u Bojniku da su najveća snaga Srbije njeni ujedinjeni građani.
Mali je na svom Instagram profilu objavio da je predivne ljude upoznao u Bojniku i da je uvek veliko zadovoljstvo vratiti se u Jablanički okrug i osetiti gostoprimstvo srpskih domaćina.
- Ova je mala opština, jedna od najmanjih u Srbiji, ali za odgovornu vlast nema malih mesta. Naš posao je da građani Srbije osete napredak koji naša zemlja ostvaruje na makroekonomskom planu. Želimo da se to odrazi na kvalitet života svih građana, kako kroz rast njihovih primanja, tako i kroz unapređenje saobraćajne infrastrukture, izgradnje škole, vrtića, domova zdravlja, parkova - naveo je Mali.
Istakao je da je sa ljudima iz Bojnika razgovarao o izazovima, ali i potencijalima njihove opštine i dodao da je njihov zadatak manje razvijene opštine dodatno osnaže za napredak i rast, jer je to osnova zbog koje ljudi ostaju na svojim ognjištima.
- Bojnik ima povoljan geografski položaj između Leskovca, Lebana i Medveđe, bogato kulturno-istorijsko nasleđe i potencijal za razvoj ruralnog turizma i prehrambene industrije. I to je snaga ove opštine. Uz divne ljude kojima se od srca zahvaljujemo na divnom dočeku i prijatnim razgovorima. Tu smo za vas! Živela Srbija! - poručio je Mali.
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