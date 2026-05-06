Ekonomija

STIŽU STROGA PRAVILA ZA NEMCE: Od 1. jula nema čekanja na socijalnu pomoć

K. Despotović

06. 05. 2026. u 08:12

U NEMAČKOJ se uvodi nova vrsta socijalne pomoći - takozvana osnovna sigurnosna naknada, koja će zameniti dosadašnji „Bürgergeld“. Sa ovom promenom dolaze i stroža pravila za sve koji primaju pomoć, a cilj je da se nezaposleni brže uključe u tržište rada.

СТИЖУ СТРОГА ПРАВИЛА ЗА НЕМЦЕ: Од 1. јула нема чекања на социјалну помоћ

Foto: Alexander Ruszczynski / Alamy / Profimedia

Do sada je oko 5,2 miliona ljudi koristilo Bürgergeld, jer nisu imali posao ili im primanja nisu bila dovoljna za život. Od 1. jula 2026. godine sistem se menja, a naglasak se stavlja na veću odgovornost korisnika. Procene pokazuju da je oko 3,8 miliona korisnika radno sposobno - reč je o osobama starijim od 15 godina koje nisu u penziji i nemaju dovoljno prihoda. I stranci koji imaju dozvolu za rad ulaze u ovu grupu i podležu istim pravilima kao i nemački državljani.

Nova pravila podrazumevaju da svako ko može da radi mora aktivno da traži posao. Prvi kontakt sa Jobcentrom biće obavezan uživo, što znači da više neće biti moguće obaviti razgovor telefonom ili onlajn. Pored toga, nadležne službe mogu uputiti korisnike na različite obuke, kurseve ili programe prekvalifikacije kako bi povećali svoje šanse za zaposlenje.

Jedna od ključnih novina je i obaveza dokazivanja traženja posla. Ako osoba ne pokazuje dovoljno inicijative, Jobcentrom može precizno odrediti koliko prijava mora da pošalje i u kom roku. Takođe, uvodi se strože pravilo prihvatanja ponuđenog posla – svako ko je radno sposoban moraće da prihvati „razuman“ posao, uključujući i puno radno vreme, ukoliko za to ima uslove.

Ukoliko korisnici ne poštuju ova pravila, predviđene su kazne. Odbijanje posla ili obuke bez opravdanog razloga može dovesti do smanjenja naknade za 30 odsto tokom tri meseca. Ako se ponovo propusti obavezni termin, sledi novo umanjenje, dok tri uzastopna izostanka mogu značiti gubitak prava na pomoć. U pojedinim slučajevima, naročito kada se odbije konkretna ponuda za posao, naknada može biti potpuno ukinuta na određeni period, iako se troškovi stanovanja i dalje pokrivaju direktno.

Ove izmene znače da će sistem socijalne pomoći u Nemačkoj postati znatno stroži i više usmeren na aktiviranje nezaposlenih. Oni koji mogu da rade moraće to jasno da pokažu kroz konkretne korake, jer u suprotnom rizikuju smanjenje ili gubitak pomoći, piše Feniks.

(Alo)

BONUS VIDEO:

Brnabić: Blokaderska licemerna politika - uvek su protiv!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Presedan nad presedanima! Kina prvi put rekla ne SAD - poruka iz Pekinga odjekuje svetom, hoće li i drugi slediti primer?
Svet

0 0

Presedan nad presedanima! Kina prvi put rekla "ne" SAD - poruka iz Pekinga odjekuje svetom, hoće li i drugi slediti primer?

AMERIČKI admiral Bred Kuper, zapovednik Glavne komande vojske SAD-a (CENTCOM), stoji pred novinarima i suvoparno opisuje ono što se dogodilo noć pre u Ormuskom moreuzu: šest iranskih brzih čamaca je potopljeno, presretnute su krstareće rakete i dronovi, dva američka razarača su u operativnoj funkciji u zalivu, dva trgovačka broda pod pratnjom su uspešno prošla moreuz...

05. 05. 2026. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ponuda dana: Novi koncept agencije Big Blue za lakši izbor letovanja

Ponuda dana: Novi koncept agencije Big Blue za lakši izbor letovanja