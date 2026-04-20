Ekonomija

Hemofarm praksa „Your Way“ otvorena za novu generaciju talenata

Промо

20. 04. 2026. u 10:30

HEMOFARM, članica STADA grupe i jedna od vodećih farmaceutskih kompanija u regionu, otvorila je novi ciklus svog programa stručne prakse Your Way, namenjen studentima završnih godina, diplomcima i master studentima koji žele da započnu karijeru u realnom poslovnom okruženju farmaceutske industrije.

Хемофарм пракса „Your Way“ отворена за нову генерацију талената

Sedište Hemofarma u Vršcu/ Foto: Goran Zlatković

Za ovogodišnji program Your Way, u Hemofarmu je posebno razvijen PRAKSEN, osmišljen kao šestomesečna stručna praksa, sa angažovanjem od 20 sati nedeljno, koja polaznicima pruža priliku da kroz konkretne zadatke, mentorstvo i rad u timovima razvijaju profesionalne veštine, povezuju teoriju sa praksom i steknu jasniju sliku o svom karijernom putu. Praksa se realizuje na više Hemofarmovih lokacija (Beograd, Vršac, Šabac i Banja Luka), u oblastima proizvodnje, kvaliteta, nabavke i drugih poslovnih funkcija.

- U Hemofarmu verujemo da se održiv uspeh kompanije gradi ulaganjem u ljude i njihovo znanje. Program Your Way je deo naše dugoročne vizije razvoja talenata i odgovora na potrebe budućnosti farmaceutske industrije. Mladima želimo da pružimo priliku da u sigurnom, ali zahtevnom okruženju uče, preuzimaju odgovornost i razvijaju se zajedno sa kompanijom - izjavio je Ronald Seeliger, generalni direktor Hemofarma.

Hemofarm poziva mlade na praksu/ Foto: iStock/Getty Images

PRAKSEN se temelji na individualnom razvoju svakog praktikanta, radu sa iskusnim mentorima i aktivnom učešću u realnim poslovnim procesima. U fokusu programa su sticanje samopouzdanja, razvoj profesionalnih kompetencija i bolje razumevanje poslovnog okruženja, a u mnogim slučajevima praksa može predstavljati i prvi korak ka daljem profesionalnom angažmanu unutar kompanije. 

Hemofarm program prakse PRAKSEN

 

- Praksa u Hemofarmu mladim ljudima pruža priliku za prvo, ozbiljno praktično iskustvo u velikom i inovativnom sistemu. Tokom šest meseci, praktikanti uče kroz rad na realnim projektima uz podršku iskusnih mentora i na taj način prave prve, sigurne korake u svojoj karijeri. Mogućnost da se svako razvija na svoj, jedinstven način, jasno izdvaja našu praksu na tržištu. Ove godine otvaramo vrata za novih 20 praktikanata i pozivamo sve mlade bez prethodnog iskustva, sa željom za razvojem u uspešnoj farmaceutskoj kompaniji, da se prijave i postanu deo naše misije brige o zdravlju ljudi kao pouzdan partner - istakla je Marija Vasić, senior direktorka ljudskih resursa u Hemofarmu.

Konkurs za program Your Way otvoren je do 26. aprila, a svi zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem Hemofarmove karijerne stranice

