NOVE MERE U EGIPTU: Evo do kada smeju da rade prodavnice i restorani

KAKO je najavio premijer Mostafa Madbuli, prodavnice, restorani, tržni centri i brojni javni objekti moraće da rade skraćeno, odnosno da zatvaraju ranije nego do sada.

Razlog za ovakvu odluku leži u značajnom povećanju troškova – uvoz energije porastao je sa 1,2 milijarde dolara u januaru na čak 2,5 milijardi dolara, pod uticajem globalnog rasta cena i regionalnih sukoba.

Prema novim pravilima, većina komercijalnih objekata moraće da zatvara vrata u 21 čas radnim danima. Tokom vikenda i praznika radno vreme biće produženo do 22 časa.

Šta je izuzeto

Ipak, određeni sektori neće biti obuhvaćeni ovim merama.

Zdravstvene ustanove, uključujući bolnice, medicinske centre i apoteke, nastaviće da rade bez prekida, 24 sata dnevno.

Izuzeti su i objekti iz prehrambenog sektora – supermarketi, prodavnice hrane, pekare, kao i radnje sa svežim voćem i povrćem.

Industrija takođe ostaje van restrikcija, pa će fabrike i proizvodni pogoni nastaviti rad u redovnim smenama.

Kontinuitet rada zadržaće i osnovne komunalne usluge, poput benzinskih pumpi, kao i sistema za snabdevanje vodom i gasom.

Ko mora da se zatvara ranije

Nova pravila odnose se na širok spektar delatnosti, uključujući tržne centre i maloprodajne objekte poput prodavnica odeće, tehnike i bele tehnike.

Skraćeno radno vreme važi i za kafiće, kafeterije i restorane, uz napomenu da dostava i usluge za poneti ostaju dostupne tokom celog dana.

Mere obuhvataju i sale za venčanja, prostore za događaje i zabavne parkove.

(BizPortal)