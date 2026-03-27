SKANDAL: UEFA zabranila pravoslavlje, a satanizam je dozvoljen!

Najnovije vesti iz sveta sporta, tačnije fudbala, vezane su za FK Crvena zvezda, ali je i cela Srbija, pa i celo pravosavlje pogođeno odlukom evropske kuće fudbala, UEFA.

Screenshot / Telegram / Delije

Disciplinska komisija UEFA uradila je nešto nečuveno.

"Novosti" su vas već izvestile da je nakon revanš meča plej-ofa Lige Evrope u kome je Crvena zvezda igrala protiv francuskog Lila 26. februara u Beogradu, na adresu srpskog kluba stigla je kazna od skoro 100.000 evra, kako to javlja španski "Mundo deportivo".

A kada je otkriven razlog, mnogi su ostali u šoku.

Naime, najveći deo pomenute sankcije, čak 40.000 evra, UEFA je obrazložila kao kaznu za "prenošenje poruke neprikladne za sportski događaj".

Naime, navijači crveno-belih, "delije" su pred utakmicu istakli veliki portret Svetog Simeona (Stefana Nemanje), rodonačelnika srpske države i loze Nemanjića. Kako se utakmica poklopila sa velikim hrišćanskim praznikom posvećenim ovom svetitelju, a upravo i "delije" svetog Simeona slave kao svoju krsnu slavu, skroz je bilo normalno a i očekivano što su njega i izabrali za prikazivanje celom svetu.

I prataći transparent na dnu severne tribine, na kome je pisalo "Neka vas naša vera vodi do pobede", odražavao je pravoslavni stav da bez vere "ništa ne biva".

Video snimak te scene sa Marakane možete pogledati i sami:

Pa opet, kako španski medij navodi, za "disciplince" UEFA je ovakvo ponašanje bilo "prekršaj koji nanosi sramotu fudbalu i samoj organizaciji“.

Sa druge strane, satanizam je dozvoljen i prolazi bez ikakvih kazni.

Recimo, prikazivanje "nečastivog" i na nemačkim tribinama, ili na holandskoj, ne podleže nikakvim sankcijama:

🇳🇱 Spectacular choreography from the Feyenoord stands. pic.twitter.com/5D7E849RIf — Cyrus Intel (@Cyrus_Intel88) March 22, 2026

A group of Satanists at a soccer game in Germany staged a ritual in the stands.



A massive pentagram and a towering red devil figure were prominently displayed as the crowd cheered wildly.



At the bottom of the stands, a chilling slogan could be seen: “Hearken, O Night, Lucifer,… pic.twitter.com/fQEMTlm0fw — Mr. Nobody (@MmisterNobody) December 26, 2025

Naravno, borba Dobra i zla je svevremena pojava i ne treba da čude ovakve stvari, a opet...

Ne ukazivati na to bilo bi davanje saglasnosti da je ovakva sankcija normalna.

A nije.

Preostali deo kazne do pomenutih 95.500 evra odnosi se na "klasične" prekršaje: 17.000 evra zbog pirotehnike (bakljada), 10.500 evra zbog bacanja predmeta u teren, 28.000 evra zbog blokiranih prolaza na tribinama.

FOTO: N. Skenderija

Kazna i strancima zbog "Kosovo je Srbija"!

Kao što smo vam već pisali, ono što ovaj dvomeč čini potpuno bizarnim jeste činjenica da je i francuski Lil pretrpeo ozbiljne sankcije.

UEFA je Francuze kaznila sa ukupno 89.000 evra, a razlog je zapanjio mnoge – domaći navijači u Lilu su istakli transparent podrške Srbiji.

Na tribinama francuskog stadiona pojavio se natpis "nema predaje" uz jasnu mapu na kojoj je Kosovo prikazano kao sastavni deo Srbije.

Ovakva "politička poruka" koštala je Lil 15.000 evra, dok je ostatak kazne bio - 40.000 zbog baklji i predmeta bačenih na teren (tokom protesta navijača na kraju utakmice, jer je Zvezdin tadašnji trijumf bio jedan od nekoliko uzastopnih neuspeha Lila), a 24.000 zbog blokiranja prolaza na tribinama.



Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu