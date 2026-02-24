AUTOBUSKA STANICA JUG RASTEREĆUJE GAZELU I SMANJUJE GUŽVU: Nalaziće se tačno ovde, a evo za koje smerove je namenjena

PORED već postojeće autobuske stanice na Novom Beogradu na mestu nekadašnjeg buvljaka, Beograd do kraja marta ili početkom aprila dobija još jednu stanicu za međugradski saobraćaj i to na Autokomandi. Kako je najavio gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, ovo će dodatno olakšati putnicima.

- Što se tiče stanice Jug, mislimo da je realno da do kraja marta završimo prvu fazu da bi ona počela da živi, da bi ljudi mogli sa nje da kreću. BAS je odradio svoj deo poslova, mi smo još neke saobraćajnice okolo krenuli da sređujemo, izlazak na Autokomandu i izlazak na auto - put, dodatno koji ćemo napraviti. Mislimo da će to da rastereti prelazak preko Gazele jer mnogi ljudi koji idu u južnu Srbiju neće morati da prelaze Gazelu, da idu na glavnu autobusku stanicu, već tu će imati ogroman parking gde mogu da parkiraju kola - rekao je Šapić.

Predviđeno je da parking prima 300 automobila.

On je dodao da će sa autobuske stanice Jug biti organizovane posebne linije ka centru grada. Govoreći o glavnoj autobuskoj stanici na Novom Beogradu, Šapić je naveo da se istovremeno, preko puta nje, gradi i objekat železničke stanice.

- I jedna i druga stanica trebalo bi da budu gotove do proleća 2027. godine - dodao je Šapić.

Stajalište "Jug“ je strateški smešteno u blizini Autokomande i glavnih saobraćajnica, što omogućava lakši pristup Beogradu, posebno za putnike koji dolaze iz jugoistočnih i južnih krajeva Srbije. Kako piše na sajtu Skupštine grada Beograda ovim stajalištem stvoraju su bolji uslovi za turističke autobuse i autobuse za ekskurzije. Na taj način se smanjuju gužve u centru grada i omogućava brži i lakši pristup lokaciji sa koje se kreće ka željenim destinacijama.

Zbog preusmeravanja međugradskih autobusa na stajalište "Jug“, smanjuje se broj autobusa koji bi inače prolazili kroz centralne gradske ulice. Time se rešava veliki deo zagušenja saobraćaja na ključnim mestima poput Autokomande i Gazele, čime vozači dobijaju brži i efikasniji protok saobraćaja.

Ova infrastrukturna poboljšanja rezultiraju bržim dolaskom do destinacija i smanjenjem gužvi, što direktno koristi svim vozačima u Beogradu.

- Tada ćemo moći da preusmerimo neke autobuske linije i rasteretimo samu Autokomandu, ali će se praviti i dodatne izlazne rampe sa okretnice. Takođe je predviđena i izgradnja podvožnjaka od Bulevara oslobođenja do kraja kružnog toka. Rade se idejna rešenja na rasterećenju saobraćaja kod Južnog bulevara i Ustaničke, te lakšeg izlaska na Auto - put, a sve u cilju daljeg rasterećenja saobraćaja - naveo je svojevremeno gradonačelnik Beograda.

Grad Beograd će uvesti i redovnu autobusku liniju koja će kružno saobraćati od ovog stajališta preko Bulevara Oslobođenja do Slavije.

