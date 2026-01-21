JEDNOSTAVAN TRIK ZA EFIKASNU UŠTEDU: Ne zahteva mnogo, a daje odlične rezultate

IZAZOV "uštedite 1 cent" podrazumeva da svakog dana štedite cent više nego prethodnog. Za godinu dana, uz mali napor, moguće je uštedeti čak 667,95 evra.

Foto Pixabay free images

Možda ste to i sami iskusili, da napravite velike planove, postavite ambiciozne ciljeve i onda od toga ništa ne bude.

Sprovođenje obično ne uspe jer su odluke bile previše nerealne. Na primer, neko ko jednostavno odluči "uštedeti više" ne zna tačno koliko novca bi trebalo da izdvoji, niti je lako pratiti svoj napredak.

Rezultat: Odustaju od štednje nakon kratkog vremena. Međutim, imate veće šanse za uspeh ako se držite metode štednje.

Jedna od njih je izazov "uštedite 1 cent". Ono što u početku zvuči kao vrlo mali ulog može vam doneti znatnu svotu. Pokazaćemo vam kako funkcioniše izazov štednje i koliko novca na kraju možete akumulirati.

Šta je izazov "uštedite 1 cent"?

Osnovna ideja je jednostavna: Obavezujete se štedeti godinu dana, 365 dana u godini. Prvog dana odvajate samo jedan cent, a zatim povećavate svoju ušteđevinu za jedan cent svaki dan, pišu nemački mediji.

Dakle, drugog dana uštedite po dva centa, trećeg dana po tri centa i tako dalje. Nakon godinu dana uštedećete znatnu svotu – bez većeg finansijskog opterećenja.

Za koga je prikladan izazov?

Ova metoda štednje idealna je za ljude koji žele štedeti polako i uz minimalan napor. Početak je jednostavan i nije zastrašujući, tako da možete brzo uspostaviti motivišuću rutinu. Postupno povećanje znači da izazov postaje progresivno zahtevniji, savršeno za jačanje samodiscipline.

Koliko ćete ukupno uštedeti?

Matematika izazova je jednostavna: Konačni iznos je zbir aritmetičkog niza, budući da se iznos uštede povećava za jedan cent svaki dan. Ukupan iznos na kraju godine stoga je zbir iznosa uštede (1 + 2 + 3 + … + 365), gde je razlika između dnevnih iznosa konstantan jedan cent.

Tačnije, uštedećete ukupno 667,95 evra u jednoj godini.

Šta bi trebalo imati na umu

Posebno u poslednjih nekoliko meseci u godini, dnevni iznosi za izazov “Uštedite 1 cent” značajno se povećavaju. Stoga planirajte unapred kako biste bili sigurni da i dalje možete priuštiti potrebne iznose pred kraj. Takođe je korisno postaviti plan štednje za automatski prenos barem većih iznosa na štedni račun.

Ako vam dnevna štednja nije praktična, budite fleksibilni: možete kombinovati nedeljne iznose i prenositi ih nedeljno, pišu nemački mediji. Čak i ako morate napraviti pauzu jer vam je novac potreban za nešto drugo, to nije razlog za odustajanje.

Jednostavno počnite ponovo što pre možete. Iako nakon godinu dana nećete uštedeti maksimalni iznos, i dalje ćete imati više nego da ste potpuno odustali.

Koje druge metode štednje postoje

Popularna je i takozvana metoda "štednje na promet". Neke banke nude i opcije "štednje na kusur", prenosi Fenix magazin. Svaki put kada kupujete debitnom ili kreditnom karticom, neparni iznosi se automatski zaokružuju i izravno prenose na vaš račun.

(Mondo)