KAKO PREPOZNATI ORGANSKI PROIZVOD: Često se misli da crvljivo voće ne sadrži hemikalije, jedna od zabluda - Evo šta je stvarno prirodno

DOBROBITI organske hrane su višestruki, ali je veoma važno da budemo više informisani o tome kako da razlikujemo organske proizvode od onih koji su proizvedeni na konvencionalni način.

Raste organska proizvodnja, Foto Tanjug

Često se misli da crvljivo voće ne sadrži hemikalije, ali to može biti i posledica pogrešnog tretiranja prilikom proizvodnje. Sa druge strane, kako organski proizvodi imaju karakterističan ukus, miris i boju, pojedinci mogu biti sigurni da je proizvod organski tek pošto ga probaju.

Prilikom kupovine organskih proizvoda trebalo bi da postoji doza opreza budući da oznake “Eko”, “Bio”, pa i “Organsko” ne znače da je proizvod organski. Ukoliko proizvod ima sertifikat, mora da ima i odgovarajuću etiketu koja potvrđuje njegovu ispravnost.

Proizvod koji je proizveden u skladu sa standarima organske proizvodnje i zakonom mora da sadrži nacionalni znak, na vidljivom mestu, sa jasnim natpisom. Nacionalni znak garatuje da je proizvod prošao kroz proces kontole i sertfikacije u skladu sa strogim regulativama od strane sertifikacionog tela, koje opet kontroliše Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Pored nacionalnog znaka za obeležavanje organskih proizvoda, etiketa mora da sadrži podatke o entitetu koji je odgovoran za proizvod (proizvođač ili trgovac) i kod kontrolne organizacije koja je izvršila proces stručne kontrole i donela odluku o sertifikaciji.

Ovi podaci su obavezni elementi etikete, dok su EU logo za organski proizvod (uz navođenje porekla proizvoda) i sertifikacioni znak kontrolne organizacije neobavezni elementi etikete. Ukoliko prizvođač odluči da upotrebljava EU logo, u obavezi je da uz taj logo navede poreklo proizvoda.

Logo EU za organski proizvod nije dozvoljen za proizvode u periodu konverzije i za proizvode koji mogu da se pozovu na organski status samo u listi sastojaka (manje od 95% organskih sastojaka poljoprivrednog porekla).

U Srbiji je organska proizvodnja regulisana Zakonom o organskoj proizvodnji (”Službeni glasnik RS”, broj 30/10 od 7.5.2010. god.), koji je stupio na snagu 1.01.2011. godine.

Sistem kontrole organskih proizvoda u Srbiji je uspostavljen po ugledu na sistem kontrole koji je propisan regulativama Evropske Unije, i to Uredbom Saveta (EZ) br. 834/2007 i Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008.

(Agroinfo)

BONUS VIDEO - RUŽA + BELI LUK: Ove biljke morate SADITI ZAJEDNO, one savršeno sarađuju u bašti!