MINISTAR MALI POSETIO PORODICU ŽIVKOVIĆ KOD VALJEVA: Ovom prilikom upoznao je i ljude koji već decenijama grade firmu „Podgorac metal“ (VIDEO)

В.Н.

15. 01. 2026. u 13:14

MINISTAR finansija Siniša Mali obišao je porodicu Živković u selu Kamenica kod Valjeva i upoznao ljude koji već decenijama grade firmu „Podgorac metal“ i zapošljavaju 20 ljudi.

Foto: Instagram printskrin

- Danas sam obišao porodicu Živanović u selu Kamenica kod Valjeva i upoznao ljude koji već decenijama grade firmu „Podgorac metal“ i zapošljavaju 20 ljudi. Ovaj kraj se još suočava sa posledicama teških vremenskih nepogoda, ali danas smo ovde da pokažemo da brinemo, da možemo zajedno da se nosimo sa svim izazovima i da će nadležne institucije uvek brzo reagovati i rešavati sve probleme.

Mala firma koja posluje u selu, a bavi se metalopreradom, proizvodnjom rezervnih delova i remontom građevinskih mašina, sa tržištima u Srbiji, BiH i Crnoj Gori pokazuje nam svu hrabrost i upornost malih srpskih privrednika koji su osnova cele naše ekonomije. U ekonomiji nema malih, jer je svako radno mesto važno.

Razgovarali smo otvoreno o porodičnom poslu, o izazovima koje donose vremenske nepogode, ali i o tome koliko je važno da institucije reaguju brzo kako bi se život i rad što pre vratili u normalu.

Vanredna situacija na snazi je još u šest opština u Srbiji. Iako je stanje u zemlji u velikoj meri stabilizovano, u pojedinim opštinama i dalje postoji manji broj domaćinstava bez napajanja, zbog čega su ekipe na terenu i dalje aktivne i biće sve dok svako domaćinstvo u Srbiji ne bude zbrinuto. Sutra ćemo održati još jednu sednicu Štaba za vanredne situacije kako bismo nastavili sa koordinacijom rada svih nadlžnih organa i ispratili stanje na terenu u cilju zaštite stanovništva i materijalnih dobara.

Vanredne situacije i nevreme ne možemo sprečiti. Tu smo za naše građane za saniranje posledica, ali važno je i da radimo na prevenciji. - poručio je Mali.

