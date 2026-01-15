Ekonomija

KOLIKO ZARAĐUJU PROIZVOĐAČI CVEĆA U SRBIJI: Otkivamo sve tajne unosnog "mirisnog" biznisa

K. Despotović

15. 01. 2026. u 13:11

DELATNOST trgovine na veliko cvećem i sadnicama u Srbiji obuhvata kupovinu i prodaju cveća, sadnica, lukovica i drugog sadnog materijala u većim količinama, prvenstveno namenjenog cvećarama, rasadnicima, garden centrima, pejzažnim firmama i drugim profesionalnim kupcima, a znatno ređe direktno krajnjim potrošačima.

Foto:D. Novković

Tržište trgovine na veliko cvećem i sadnicama u Srbiji karakteriše veliki broj mikro i malih privrednih subjekata. Podaci bonitetne kuće CompanyNjall pokazuju da je najčešće reč o porodičnim preduzetničkim radnjama ili društvima sa ograničenom odgovornošću koja posluju na lokalnom ili regionalnom nivou. Ukupan broj registrovanih trgovaca u ovoj delatnosti iznosi 104.

Prema rečima preduzetnika Andreja Životića, veći distributeri postoje, ali nisu dominantni.

– Snabdevanje robom odvija se iz dva glavna pravca, domaće proizvodnje i uvoza. Srbija raspolaže povoljnim agroklimatskim uslovima za uzgoj velikog broja sadnica, ukrasnog bilja i određenih vrsta cveća, što omogućava trgovcima na veliko saradnju sa lokalnim rasadnicima i proizvođačima. Ipak, značajan deo tržišta i dalje se oslanja na uvoz, naročito kada je reč o dekorativnom, sezonskom i rezanom cveću – navodi Životić.

Na domaće tržište uvoze se i specijalizovane sorte koje se ne proizvode u dovoljnoj meri.

Najveći deo prometa odnosi se na sadnice voća, ukrasnog drveća i žbunja, sezonskog i sobnog cveća, ali i biljnog materijala.

– Trgovina je povezana sa poljoprivrednim ciklusima, pa su proleće i rana jesen periodi najveće aktivnosti, dok se tokom zimskih meseci obim posla značajno smanjuje – objašnjava Životić.

On ističe da logistički aspekt ima posebno važnu ulogu u ovoj delatnosti.

– Cveće i sadnice su roba osetljiva na temperaturne promene, vlagu i dužinu transporta, što zahteva odgovarajuće uslove skladištenja i prevoza. To povećava operativne troškove u odnosu na druge vrste robe u trgovini na veliko i utiče na krajnju cenu proizvoda. Manji trgovci često nemaju sopstvene hladnjače ili specijalizovana vozila, pa se oslanjaju na brzu distribuciju ili spoljne logističke usluge – kaže Životić.

Izazovi sa kojima se trgovci suočavaju, pored sezonalnosti i logistike, uključuju i ograničen pristup kapitalu.

– Većina domaćih firmi posluje sa skromnim finansijskim resursima, što otežava ulaganja u modernizaciju, skladišne kapacitete i širenje poslovanja. Istovremeno, konkurencija na tržištu je prisutna, kako među domaćim distributerima, tako i kroz uvoznu robu, što dodatno pritiska marže – navodi Životić.

Finansijski rezultati firmi u ovoj oblasti često zavise od sezonalnosti, vremenskih prilika i kretanja potražnje, pa su razlike u poslovnoj uspešnosti među subjektima izražene. Podaci bonitetne kuće CompanyWall pokazuju da je među 104 registrovana trgovca na veliko cvećem i sadnicama u 2024. godini najuspešnije bilo preduzeće iz Aranđelovca – Blumen market.

U 2024. godini ovo preduzeće je ostvarilo dobit od 122.721.000 dinara. Blumen market, sa oko 80 zaposlenih, bavi se delatnošću trgovine sadnicama i cvećem od 2002. godine. Finansijski rezultati ovog, po veličini srednjeg preduzeća, stabilni su godinama unazad i dostižu višemilionske cifre.

U 2022. dobit je bila 134.093.000 dinara, dok je u 2023. suma iznosila 98.927.000 dinara.

Nešto nižu dobit, ali takođe višemilionsku, godinama u ovoj delatnosti ostvaruje još jedno aranđelovačko preduzeće. Delta cveće našlo se na drugom mestu liste prema dobiti u 2024. godini, sa rezultatom od 17.836.000 dinara. Svrstano prema veličini kao malo, Delta cveće aktivno je na domaćem tržištu od 2008. godine.

Dobit ovog preduzeća takođe je kao i kod prvoplasiranog uglavnom stabilna. U prilog tome govore i finansijski podaci o dobiti koja je u 2022. iznosila 26.265.000 dinara, dok je u 2023. rezultat bio 18.945.000 dinara.

Na trećem mestu sa dobiti od 12.333.000 dinara nalazi se firma Passiflora iz Beograda. Ovo preduzeće osnovano 2007. godine, bavi se uređenjem i oplemenjivanjem životnog i radnog prostora kroz hortikulturna rešenja.

– Kroz saradnju sa klijentima fokusiramo se na ozelenjavanje, dekoraciju i stvaranje skladnog i estetski prijatnog okruženja. U svojoj ponudi imamo izradu hortikulturnih projekata, ozelenjavanje i održavanje zelenih površina, zemljane radove, sadnju biljaka, formiranje travnjaka, seču stabala, kao i projektovanje i izgradnju sistema za navodnjavanje i sportskih terena – navodi se u zvaničnom predstavljanju na sajtu preduzeća Passiflora.

(Agropres)

PRIHRANA ZA ORHIDEJU: Uz nekoliko sastojaka cvetaće cele godine

