SLADOLED "OPASAN PO ŽIVOT": Ako želite da probate sladoled "Dah Đavola" morate da uradite jednu stvar - Potpuno sumanuto

VLASNIK recepture sladoleda “Respiro di Diavolo” “Dah Đavola” tvrdi da je baršunasti crveni sladoled čak 500 puta pikantniji od najljućeg Tabasko umaka.

Kako bi uopšte došli u poziciju da okusite navedeni najljući sladoled na svetu morate imati 18 godina. Čak i ako prođete test za odrasle, moraćete potpisati dokument o odricanju odgovornosti ako nešto pođe po zlu nakon što probate sladoled. Potpisom dokumenta pristajete na rizik od telesnih povreda, bolesti, ali i mogućeg gubitka života.

Pripremljeni biber koji se koristi u sladoledu “vražiji dah” dolazi u neverovatnih 1.569.300 jedinica vrućine po Skovilovoj skali jačine paprike. Poređenja radi, Carolina Reaper Pepper, donedavno najljuće papričice na svetu ima između 1,4 i 2,2 miliona jedinica Skovila.

Priprema i sve vezano za taj sladoled toliko je vruće da osoblje mora nositi rukavice pri rukovanju sladoledom. Iako nije poznato šta se sve nalazi u receptu sladoleda , vlasnici sladolednog salona kažu da originalna receptura potiče iz davne 1936. godine.

Hrana je začinjena aktivnom komponentom koja se zove kapsaicin, koja deluje kao alat namenjen smanjivanju bola. Kada se konzumira, kapsaicin se veže na receptore bola u nervima koji se zovu TRPV1 na isti način na koji vrućina šalje upozoravajuće signale vašem mozgu kroz bol i goruću senzaciju u ustima.

Telo reaguje na tu pretnju znojenjem, izazivanju pojavljivanja krvi na licu, suzama u očima i curenjem nosa.

Ako ste jedan od onih koji ne razume zašto bi neko mogao podneti tako začinjeno jelo, niste sami. Nedavno objavljena studija sugerše da muškarci koji jedu pikantnu hranu mogu imati viši nivo testosterona, dok druga studija sugeriše da muškarci konzumiraju takvu hranu kako bi privukli pažnju, ali i uzbuđenja.

Bez obzira na da li tražite uzbuđenje ili želite da nekog impresionirate, jedenjem ovog sladoleda zasigurno ćete doći do željenog rezultata.

Osim toga, pikantni sladoled vrlo je jeftin.

