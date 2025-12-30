BEOGRAD FILMSKI GRAD: Prestonica Srbije među pet najboljih filmskih lokacija u Evropi

SRPSKA filmska asocijacija (SFA) danas javlja da je Beograd u pet najboljih filmskih lokacija Evrope u trci za "EUFCN Location Award 2025", priznanje za izuzetne filmske lokacije i saradnju s međunarodnim produkcijama.

Novosti

- Nominacija dolazi zahvaljujući snimanju američke serije 'The Librarians: The Next Chapter', koju je u Srbiji realizovala produkcijska kuća Balkanik medija (Balkanic Media), a nominaciju je podnela SFA - istaknuto je u saopštenju.

Kako je navedeno, Beograd se našao u najužem izboru sa španskom La Palmom, portugalskim mestom Figeira de Foz, gradom Inari u Finskoj i Zangerhauzenom u Nemačkoj, a grad pobednik biće proglašen u februaru na svečanosti tokom Berlinskog filmskog festivala.

Nagrada, koju deveti put dodeljuje Evropska mreža filmskih komisija (EUFCN), okuplja stručnjake iz filmske industrije i prepoznaje destinacije koje su svojim politikama i institucionalnom podrškom podržale produkcije u realizaciji filmskih i televizijskih projekata.

- Serija 'The Librarians: The Next Chapter' donela je Beogradu globalnu vidljivost kroz prepoznatljive lokacije kao što su Kalemegdan, Vojni muzej, Narodno pozorište, zvezdarska Opservatorija, centralne pešačke ulice oko Knez Mihailove - naglašeno je u saopštenju.

Predstavnica SFA Milica Božanić je ocenila da je "nominacija veliko priznanje da filmske destinacije nisu samonikli fenomeni, već rezultat istrajnog partnerstva između ovdašnje filmske zajednice i poverenja stranih producenata".

- Nakon realizacije desetina projekata sa Dinom Devlinom i Elektrik entertejnementom (Electric Entertainment) u Srbiji, serija 'The Librarians: The Next Chapter' pružila nam je izuzetnu priliku, jer je angažovala lokalne kreativce, od glumaca do kostimografa i scenografa - ocenio je Džonatan Ingliš (Jonathan English) iz kompanije Balkanik medija.

Kako je istanuto, ljubitelji filma mogu dati svoj glas za Beograd i podržati našu filmsku zajednicu da osvoji titulu najbolje evropske filmske lokacije za ovu godinu do 30. januara 2026. godine preko sajta https://eufcn.com/location-awards-2025/

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Uhapšen Milan Knežević