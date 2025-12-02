JOŠ NISMO DOBILI ODGOVOR OD SAD: Vučić oko situacije sa NIS

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, nakon čega se obratio novinarima.

Foto Novosti

- Nemamo dobrih vesti za vas što se tiče napretka po pitanju NIS-a. Očekivali smo da ćemo da dobijemo licencu za NIS, za nastavak snabdevanja naftom naše rafinerije u Pančevu, od strane vlade SAD, mi nismo dobili pozitivnu odluku iz SAD. Moram da kažem - ne samo da sam razočaran, već sam iznenađen. Iznenađen sam, ne vidim šta su oni time dobili, ne razumem ni šta su radili. Trudim se da racionalizujem i da bez emocija, iako kada vodite zemlju i volite je ne možete da to činite bez emocija, trudio sam se da se stavim u njihove cipele i analiziram šta je to tačno što rade i moram da priznam da nisam shvatio sasvim šta rade, a svašta o meni možete da kažete, ali teško da spadam u najgluplje. Ne razumem kako su u ovom slučaju postupali, ali to je njihova stvar, mi to moramo da prihvatimo kao činjenicu - rekao je Vučić.

Dodao je i da je jasno da Rusi ne žele da prodaju NIS, i da im se ne prodaje, te da nije u pitanju novac, već politika.

- To je logično, njihovo pravo, oni su vlasnici. Druga je stvar što mi imamo mnogo muka sa tim. Kao što i Amerikance ništa drugo ne interesuje osim njihovih geopolitičkih interesa. Opet nije neki veliki novac u pitanju - dodao je on.

- Za sada strada samo Srbija, kako će dalje da bude videćemo.