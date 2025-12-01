ZAŠTO SE BALKANCI ODLUČUJU ZA PROMENU POSLA? Srbima plata presudna - A ovo je situacija u regionu

U SRBIJI prilikom odabira posla za 66 odsto kandidata presudan faktor je plata, a 64 odsto ispitanika očekuje platu u opsegu od 730 do 1.330 evra, pokazuje danas objavljeno istraživanje Infostuda.

Foto: Shutterstock

Više od 60 odsto kandidata navodi da su im međuljudski odnosi druga važna karakteristika, nakon čega slede faktori vezani za radno vreme, fleksibilnost i opšti balans života i posla, što ističe oko trećine radnika u Srbiji, navodi Infostud koji je sproveo istraživanje tokom regionalnog sajma poslova održanog od 14. do 21. oktobra.

U Hrvatskoj 74 odsto ispitanika smatra da je plata ključna u odluci da li će prihvatiti određeni posao, dok su međuljudski odnosi bitni za 67 odsto ispitanika.



U Severnoj Makedoniji i BiH, međuljudski odnosi su presudni za nešto više od 60 ispitanika.

Kod oko jedne trećine ispitanika važnu ulogu ima i mogućnost učenja i napredovanja, tema koja je u Srbiji izraženija nego u Hrvatskoj, ali manje nego u BiH.

Kako je navedeno, sigurnost posla jeste važna, ali ne presudna, navodi nešto manje od 20 odsto radnika, što Srbiju ponovo smešta između Hrvatske (gde je osećaj stabilnosti veći) i BiH (gde je nesigurnost češće prisutna).

Podaci otkrivaju visok nivo mobilnosti radnika u Srbiji.

Tokom prethodne godine, 37 odsto zaposlenih promenilo je posao, praktično svaki treći radnik.

Taj nivo mobilnosti veoma je sličan BiH i Severnoj Makedoniji, dok Hrvatska beleži nešto niži nivo promena.

Ono što posebno privlači pažnju jeste planirano ponašanje radnika u narednom periodu i tako 59 odsto ispitanika u Srbiji planira da promeni posao tokom narednih godinu dana.

Drugim rečima, više od polovine zaposlenih prati tržište rada i razmatra nove prilike, čak i ako su trenutno zaposleni.

U ovakvim okolnostima poslodavci više ne mogu računati na to da će lojalnost dolaziti sama po sebi, moraju imati jasnu i snažnu ponudu koja će radnike motivisati da ostanu.

Strah od gubitka posla je umeren, ali prisutan.

Na pitanje da li se plaše da bi mogli ostati bez posla, 30 odsto zaposlenih u Srbiji odgovara potvrdno, što znači da se svaki treći radnik povremeno oseća nesigurno.

Ovo je očekivan nivo za tržište koje često prolazi kroz ekonomske i strukturne promene.

Sa druge strane, 42 odsto ispitanika kaže da se ne plaši, dok 28 odsto o tome uopšte ne razmišlja.

Srbija se tako nalazi na sredini regionalne skale: radnici u Hrvatskoj osećaju najmanju nesigurnost, dok je u BiH taj strah najizraženiji.

U Srbiji je situacija uravnotežena, ljudi uglavnom ne žive u strahu, ali su dovoljno svesni da sigurnost nije uvek zagarantovana.

Kada govorimo o zaradi, istraživanje daje jasnu sliku očekivanja zaposlenih u vezi sa iznosom koji je potreban za normalan život.

Na osnovu odgovora ispitanika izračunate su očekivane prosečne neto plate po zemljama: Hrvatska: oko 1.650 evra, Srbija: oko 1.165 evra, Severna Makedonija: oko 1.075 evra, Bosna i Hercegovina: oko 1.050 evra.

U Srbiji se posebno izdvaja podatak da 64 odsto ispitanika očekuje platu u opsegu od 730 do 1.330 evra.

To znači da gotovo dve trećine radnika smatra da bi upravo taj okvir omogućio pristojan život, iznos koji nije luksuzan, ali obezbeđuje stabilnost i mogućnost dugoročnog planiranja.

Ovaj raspon očekivanja Srbiju jasno smešta u sredinu regionalne lestvice: iznad BiH i Makedonije, ali ispod Hrvatske, što se u potpunosti uklapa u razlike u troškovima života i standardu u svakoj od zemalja.

(Tanjug)

