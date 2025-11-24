ODLIČNE VESTI ZA SRBE: Nova raspodela novca do kraja ove godine, proverite da li imate pravo na nju
GRADSKA UPRAVA za infrastrukturu i razvoj objavila je javni poziv za dodelu subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za 2025. godinu, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Statutom grada Užica i aktuelnom Odlukom o gradskom budžetu.
Poziv je namenjen sufinansiranju nabavke energenata, za šta je u budžetu Užica za ovu godinu opredeljeno 12 miliona dinara. Subvencije će se odobravati za period od dana potpisivanja ugovora pa sve do 31. decembra 2025. godine.
Po donošenju odluke o tome ko će dobiti sredstva, grad će sa izabranim korisnicima zaključiti ugovore kojima će se precizno definisati prava i obaveze obe strane.
Rok za dostavljanje ponuda iznosi pet radnih dana od datuma objavljivanja poziva na zvaničnom sajtu grada Užica. Javni poziv je objavljen 18. novembra.
