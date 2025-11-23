NAKON SASTANKA SA PREDSTAVNICIMA NIS: Oglasila se ministarka Đedović Handanović
MINISTAR rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović obavila je razgovore s predstavnicima Naftne industrije Srbije (NIS), na čelu sa direktorom Kirilom Tjurdenjevim u vezi sa aktuelnom situacijom o prodaji ruskog dela vlasništva kompanije.
Sastanak je održan svega par sati uoči sastanka koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao sa članovima energetskog tima. Na današnjem sastanku ministra rudarstva i energetike sa predstavnicima NIS-a bilo je reči o toku pregovora prodaje i rezervama koje su na raspolaganju.
- Razgoarala sam sa generalnim direktorom NIS-a, gospodinom Turgenjevim, da vidimo kaki su planovi. Očekujemo u naredna dva-tri dana odgovor iz Sjedinjenih Država. Mi se nadamo najboljem, ali moramo biti spremni i za najlošiji scenario. Predsednik je i dana simao konultacije sa SAD, kao i mi iz Vlade. U slučaju da odgovor bude negativan, spremni smo na sve scenarije, moramo da budemo apsolutno sigurni da tokom decembra neće biti nestašica, a naše rezerve su pune - rekla je ministarka Đedović Handanović.
Pojasnila je o čemu je bilo reči na sastanku sa rukovodstvom NIS-a.
- Trenutno imamo 89.825 tona dizela, kao i 53.64 tona benzina. Mi ćemo nadgledati i te rezerve, što se tiče naših rezervi one su 185.804 tone dizela i 19.172 tone benzina. Nove količine i benzina i dizela su već ugovorene, one su u dolasku i očekujemo isporuke već tokom decembra, a mi smo se i prethodnih meseci spremali i imamo velike rezerve i u vojnim skladištima - dodala je.
Ponovila je da građani nemaju razloga za brigu.
- Ono što je bitno je da građani znaju da država brine za njih. Našli smo se ni krivi ni dužni u ovakvoj situaciji i naći ćemo rešenje bez obzira na odgovor iz SAD, koji očekujemo u narednih 24 do 48 sati - kazala je ona.
