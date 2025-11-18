Ekonomija

SIJARTO O NUKLEARNOJ ELEKTRANI „PAKŠ 2“: Svi uslovi spremni ─ prvi beton zvanično u februaru 2026.

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 11. 2025. u 17:22

PRVI radovi na izgradnji mađarske nuklearne elektrane „Pakš 2“ planirani su za 5. februar 2026. godine, a sve dozvole su izdate, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

-Peti februar je tačan datum za izlivanje prvog betona u trenutnim okolnostima. Svi uslovi za izvođenje radova su obezbeđeni, a pripremni radovi takođe teku po prethodno utvrđenom planu, istakao je on u video-obraćanju objavljenom na Jutjub kanalu.

Prema njegovim rečima, mađarski regulator je izdao sve potrebne dozvole.

Sijarto je saopštio da je razgovarao telefonom sa generalnim direktorom kompanije „Rosatom“ Aleksejem Lihačovom i podsetio da su, nakon posete mađarskog premijera Viktora Orbana Vašingtonu, SAD u potpunosti ukinule sankcije protiv projekta „Pakš 2“.

„Pakš 2“ ─ prvi ruski projekat na teritoriji Evropske unije

Nuklearna elektrana „Pakš-2“ sa dva energetska bloka VVER-1200 generacije „III+“ biće izgrađena po principu „ključ u ruke“. Garantovani radni vek novih mađarskih energetskih blokova je 60 godina.

Osnovna dozvola za izgradnju nuklearne elektrane „Pakš-2“ izdata je od strane mađarskog regulatora u avgustu 2022. godine. Dozvola potvrđuje da savremeni ruski energetski blokovi ispunjavaju najstrože međunarodne i evropske standarde bezbednosti.

U maju 2023. godine Evropska komisija odobrila je izmene sporazuma o izgradnji elektrane i finansiranju projekta.

Ovo je jedina nuklearna elektrana u Mađarskoj, koja trenutno proizvodi skoro polovinu celokupne električne energije u ovoj zemlji, a sa planiranim puštanjem u rad dva nova bloka, očekuje se da će se ovaj udeo udvostručiti.

Mađarsko rukovodstvo više puta je isticalo da je za zemlju nuklearna energija način da se osigura njena energetska bezbednost.

Prema ugovoru potpisanom 2014. godine, ruska državna kompanija „Rosatom“ će izgraditi reaktore 5 i 6, snage 1,2 gigavata svaki. Četiri postojeća reaktora u „Pakšu“ puštena su u rad između 1982. i 1987. i proizvode oko polovinu električne energije u zemlji.

