ZA ŽENE PREDUZETNICE DODATNIH 134 MILIONA DINARA: Ovo su svi detalji danas raspisanog konkursa

В. Н.

17. 11. 2025. u 12:53

ZBOG izuzetno velikog interesovanja Ministarstvo privrede nastavlja od danas sa prijemom zahteva po programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2025. godini, za šta je obezbeđeno dodatnih 134 miliona dinara, objavilo je ovo ministarstvo.

ЗА ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ ДОДАТНИХ 134 МИЛИОНА ДИНАРА: Ово су сви детаљи данас расписаног конкурса

Foto unsplash

Cilj raspisanog konkursa kojim se obezbeđuju dodatna sredstva, jeste da što veći preduzetnica dobije priliku da pokrene ili unapredi svoje poslovanje.

Uslovi za konkurisanje ostaju isti kao i oni iz konkursa raspisanog krajem septembra, što znači da se na konkurs mogu prijaviti preduzetnice, mikro i mala privredna društva registrovana u Agenciji za privredne registre (APR),pod uslovom da je osnivač, zakonski zastupnik ili poslovođa - žena. 

Ukoliko privredno društvo ima više osnivača, udeo žena u vlasništvu mora biti najmanje 50 odsto.

Programom se finansira kupovina mašina, opreme, alata, nove računarske opreme, softverskih licenci, vozila koja služe za obavljanje delatnosti, transport opreme, sirovina i proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i pružanje usluga tekućeg održavanja ili adaptacije poslovnog ili proizvodnog prostora do 1,5 miliona dinara.

Firme koje ispune uslove mogu ostvariti pravo na bespovratna sredstva do 50 odsto vrednosti ulaganja, a najviše 1,5 miliona dinara.

Ostatak se finansira iz sopstvenih sredstava ili kredita Fonda za razvoj sa rokom otplate do pet godina, uz grejs period do jedne godine i kamatnu stopu u skladu sa programom fonda, od 1,5 odsto godišnje uz garanciju banke ili 2,5 odsto uz ostala sredstva obezbeđenja i valutnu klauzulu.

(Tanjug)

