LUKOIL OBUSTAVLJA RAD U IRAKU: Sankcije dovele i do otkazivanja isporuka tri tankera sa naftom
RUSKA naftna kompananija Lukoil saopštila je danas da obustavlja rad na svom najvećem projektu u Iraku, naftnom polju Vest Kurna-2, nakon što su američke i britanske sankcije blokirale njeno poslovanje i finansijske tokove.
Zbog nemogućnosti da prima uplate, kompanija je obavestila iračko Ministarstvo nafte da ne može da nastavi redovne operacije, prenosi Rojters.
Ako se situacija ne reši u narednih šest meseci, Lukoil će potpuno obustaviti proizvodnju i povući se iz projekta, navodi jedan visoki irački zvaničnik.
Na naftnom polju Vest Kurna-2 se trenutno proizvodi oko 480.000 barela nafte dnevno, što čini približno devet odsto ukupne iračke proizvodnje i predstavlja najvredniji inostrani projekat Lukoila.
Sankcije su dovele i do otkazivanja isporuka tri tankera sa naftom namenjenom za kompenzaciju Lukoilu.
Iračka državna kompanija SOMO neće moći da nastavi saradnju sve dok se ne pronađe način za plaćanja koja ne krše američke mere, saopštili su izvori iz sektora.
Lukoil je aktivirao klauzulu o tzv. višoj sili kako bi se zaštitio od mogućih kazni zbog neispunjenih ugovornih obaveza.
Firma je istovremeno otkazala angažman svim stranim radnicima koji nisu ruski državljani, dodaje britanska agencija.
