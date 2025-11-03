KATAR PRETI DA ĆE EVROPU OSTAVITI BEZ GASA: Brisel naplaćuje ekološke “kazne” od 5 odsto

KATAR je upozorio Evropu da bi mogao da obustavi izvoz tečnog prirodnog gasa (TNG) ukoliko Evropska unija ne ublaži direktivu CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), koja se odnosi na kontrolu svih lanaca snabdevanja, izjavio je ministar energetike Katara i šef kompanije QatarEnergy, Sad Šerida el Kabi, na konferenciji ADIPEC.

Foto AP

-Ako Evropa zaista ne vidi kako može da ublaži ili ukine CSDDD, i nastavi sa uvođenjem kazne od 5 odsto od ukupnog prometa energenata, mi sigurno nećemo isporučivati TNG Evropi, rekao je ministar.

El Kabi je takođe istakao da država u skorije vreme neće moći da postigne nulte emisije ugljovodonika u atmosferu.

Ranije je Katar poslao vladi Belgije pismo sa upozorenjem o mogućem smanjenju isporuka TNG-a zbog direktive CSDDD. Ako ne dođe do ublažavanja mera, vlasti Katara razmatraće „alternativna tržišta“ za prodaju gasa. Od 2022. godine, Katar zadovoljava oko 12–14% potreba Evropske unije za ovim energentom.

Direktiva CSDDD je deo evropskog plana za postizanje nultog nivoa emisija do 2050. godine. Ona obavezuje velike kompanije koje posluju u EU da identifikuju i eliminišu potencijalne i stvarne negativne uticaje na ljudska prava i životnu sredinu koji proističu iz njihovog poslovanja, uključujući i njihove podružnice i poslovne partnere. Kompanijama koje prekrše ove propise prete kazne u visini najmanje 5% godišnjeg prihoda.

Još 2022. godine agencija Bloomberg pisala je da Katar zahteva od evropskih država potpisivanje dugoročnih ugovora na 20 godina za isporuke tečnog prirodnog gasa. Međutim, evropske zemlje su te uslove ocenile kao „previše stroge“, pa su pregovori stali.

(sputnikportal.rs)

