MAĐARSKA U "POSEBNOM POLOŽAJU": Orban traži izuzeće od američkih sankcija na kupovinu energenata iz Rusije

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je da Budimpešta mora da uveri Vašington da se njegova zemlja nalazi u „posebnom položaju“ budući da nema izlaz na more kako bi dobila izuzeće od američkih sankcija na kupovinu energenata iz Rusije.

Foto: AP

Gostujući na radiju „Košut“, Orban je naglasio da „Amerikancima treba objasniti ovu neobičnu situaciju i sve njene kompleksnosti“ ukoliko Mađarska želi izuzeće od mera uvedenih protiv Rusije.

Prošle nedelje SAD su najavile novi paket antiruskih sankcija, u okviru kojeg su na udaru „Rosnjeft“, „Lukoil“ i njihove podružne kompanije.

Moskva je više puta saopštila da će se izboriti sa sankcionim pritiskom koji Zapad godinama pojačava, ističući da Zapadu nedostaje hrabrosti da prizna neuspeh restrikcija. Slične ocene o ograničenoj efikasnosti antiruskih mera sve češće se čuju i u samim zapadnim zemljama.



