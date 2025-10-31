MAĐARSKA U "POSEBNOM POLOŽAJU": Orban traži izuzeće od američkih sankcija na kupovinu energenata iz Rusije
PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je da Budimpešta mora da uveri Vašington da se njegova zemlja nalazi u „posebnom položaju“ budući da nema izlaz na more kako bi dobila izuzeće od američkih sankcija na kupovinu energenata iz Rusije.
Gostujući na radiju „Košut“, Orban je naglasio da „Amerikancima treba objasniti ovu neobičnu situaciju i sve njene kompleksnosti“ ukoliko Mađarska želi izuzeće od mera uvedenih protiv Rusije.
Prošle nedelje SAD su najavile novi paket antiruskih sankcija, u okviru kojeg su na udaru „Rosnjeft“, „Lukoil“ i njihove podružne kompanije.
Moskva je više puta saopštila da će se izboriti sa sankcionim pritiskom koji Zapad godinama pojačava, ističući da Zapadu nedostaje hrabrosti da prizna neuspeh restrikcija. Slične ocene o ograničenoj efikasnosti antiruskih mera sve češće se čuju i u samim zapadnim zemljama.
BONUS VIDEO
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (0)