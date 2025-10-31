NAJVEĆI MINIMALAC U NOMINALNOM IZNOSU DO SADA: Ovo su svi detalji o povećanju minimalne zarade u Srbiji
KRAJ oktobra znači da se bliži isplata plata za oktobar, a za radnike koji primaju minimalnu zaradu – ovo će biti prva plata po novoj minimalnoj ceni rada.
Od 1. oktobra 2025. godine minimalna cena rada iznosi 337 dinara po satu neto, što je povećanje od 9,4% u odnosu na prethodnih 308 dinara.
Minimalac za oktobar – isplata u novembru
Radnici sa punim fondom od 184 sata za oktobar u novembru će primiti oko 62.008 dinara neto (oko 500 evra). To je 7.800 dinara više nego prethodnog meseca, kada je minimalac za septembar iznosio 54.208 dinara. Ovo je ujedno i najveći minimalac u nominalnom iznosu do sada.
Minimalac zavisi od meseca
Visina minimalne zarade zavisi od broja radnih sati:
za novembar (160 sati) minimalac će biti oko 53.920 dinara,
za decembar (184 sata) ponovo oko 62.000 dinara.
Zbog toga prosečan minimalac od oko 58.630 dinara koji se često pominje u medijima ne znači da svi radnici primaju isti iznos – to je samo statistički prosek.
Šta sledi od januara 2026.
Od 1. januara 2026., minimalna zarada trebalo bi da poraste za dodatnih 10,1%, pa će radnici primati oko 64.500 dinara neto (oko 550 evra).
(Telegraf)
