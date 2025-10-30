KAD JE SNEG ZIMSKE GUME SU OBAVEZNE: Od 1. novembra stupa na snagu zakonska obaveza o opremi četvorotočkaša

JOŠ samo nekoliko dana do 1. novembra od kada vozači imaju zakonsku obavezu da na svojim četvotočkašima imaju zimske gume. Vulkanizeri još od početka ovog meseca imaju pune ruke posla, pa se na montažu novih pneumatika za snežne uslove na drumovima čeka najmanje desetak dana.

Foto D. Milovanović

Sva vozila u našoj zemlji, prema zakonu od 1. novembra do 1. aprila, moraju imati zimske gume ukoliko su na kolovozu sneg, led ili poledica. Zakon dozvoljava korišćenje letnjih pneumatika u jesenjem periodu, dok su drumovi suvi i uslovi vožnje bezbedni, ali stručnjaci svim vozačima preporučuju da na vreme montiraju zimske pneumatike i tako budu spremni za iznenadne promene temperatura.

U najvećoj regionalnoj kompaniji za uvoz i distribuciju auto-oprema kažu da su cene guma uglavnom iste kao i lane, kao i da se usluge montaže nisu menjale.

- U zavisnosti od tipa vozila, veličine i performansi, gume za automobile koštaju od 4.000 do 45.000 dinara - kaže nam Milan iz kol-centra ove kompanije. - Najjeftinije su, na primer, "linglong" pneumatici za "punto", a najskuplji su za "porše", i to od najpoznatijih svetskih brendova pneumatika, kao što su "mišlen", "kontinental" ili "pireli". Kod nekih guma bilo je minimalnih pomeranja naviše za po tridesetak dinara, a kod nekih modela ima i pojeftinjenja.

Uz redovnu opremu, kada je zima, u gepeku je potrebno imati i set lanaca za pogonske točkove



Za pneumatike za "4 x 4" vozila valja odvojiti od 7.000, pa sve do 75.000 dinara, u zavisnosti od klase pneumatika i od proizvođača. Najjeftinija guma za kombi vozila je 6.500 dinara, a cena im ide do maksimum 30.000. Najskuplje su traktorske gume koje koštaju od 6.000 dinara za prednje točkove, pa sve do 300.000 dinara za velike zadnje pneumatike.

Montaža u auto-serivisima i vulkanizerskim radnjama širom Srbije košta najmanje 800 dinara po gumi, dok se kod vozila sa većim felnama ova usluga naplaćuje od 2.500 do čak 3.500 dinara po gumi. U te cene su uračunati demontaža, montaža i balansiranje, a kod većih felni potrebno je više vremena i preciznosti, mašine za njih su skuplje, pa su i cenovnici vulkanizera više.

Mnogi vozači su taj posao već obavili početkom ovog meseca kada su se na planinama pojavile prve pahulje.

- Čim sam video da je pao sneg, zatražio sam zimske gume koje čuvam u "hotelu" da bih ih montirao - kaže Milan S. iz Sombora. - Tada još nije bila tolika gužva kod vulkanizera pa sam brzo i završio. Mislim da smo se generalno naučili da baš ne čekamo zadnji minut da montiramo zimske gume, pa dobar deo vozača taj posao završi mnogo pre 1. novembra kada kreće zakonska obaveza, bez obzira na to što je ovih dana 20 stepeni.

Univerzalne, da ili ne? KADA je reč o univerzalnim gumama za sve vremenske prilike, mišljenje stručnjaka je prilično podeljeno, jer iako su praktične nisu uvek idealno rešenje.

- Kod manjih vozila all seasons pneumatici se mogu preporučiti, jer 80 odsto njih ima zimski desen - kaže Milan iz kol-centra jednog od dilera guma u našoj zemlji. S druge strane, kod automobila sa felnama iznad "osamnaestice" nikako ih ne bih savetovao. U Nemačkoj su takve gume zabranjene, u Austriji se ne smeju koristiti u delovima u blizini Alpa, tako da su zakoni o ovim pneumaticima različiti od zemlje do zemlje u zavisnosti od vremenskih uslova.

Vlasnicima automobila se pri kupovini zimskih guma savetuje da provere da li gume imaju oznaku M+S kojim se označava blato i sneg ili simbol pahuljice, jer to znači da su predviđene za zimske uslove. Zimske gume moraju imati šare duboke najmanje četiri milimetra. Dizajnirane su tako da imaju optimalne performanse na niskim temperaturama, jer na sedam stepeni Celzijusa ispod nule letnje gume postaju tvrđe i gube svoju efikasnost. S druge strane, zimske zadržavaju elastičnost i omogućavaju bolji kontakt sa podlogom. Pneumatici predviđeni za vožnju na putevima sa poledicom ili snegom obezbeđuju veću stabilnost, pa je mogućnost proklizavanja i gubitka kontrole nad vozilom znatno manja. Njihov zaustavni put je kraći i na klizavom i mokrom drumu omogućavajući brže kočenje, a to je često i presudno u kritičnim situacijama. Stručnjaci savetuju da se zimske gume obavezno montiraju bez obzira na visoke temperature ovih dana.

- Zakon je jasan, od 1. novembra su obavezni zimski pneumatici u uslovima snega - kaže profesor Emir Smailović, sa Saobraćajnog fakulteta. - Ukoliko nema snega, vlasnici vozila bez zimskih guma neće biti kažnjeni, ali bih svima preporučio da ih montiraju. Jer, kad krenete put Zlatibora ne znate gde će vas dočekati sneg, iako je u Beogradu 15 stepeni. U uslovima klimatskih promena, kada su jutarnje temperature na kolovozu znatno niže, preporučljivo je imati zimske gume, koje imaju veću moć prijanjanja.

Kazne do 800.000 ZAKON o bezbednosti saobraćaja na putevima propisuje da je vozač dužan da u saobraćaju na putu poseduje zimsku opremu i koristi je na propisan način. U suprotnom, predviđene su novčane kazne koje se kreću od 10.000 do čak 800.000 dinara. Firme se mogu kazniti sa 100.000 do 800.000 dinara, preduzetnici sa 50.000 do 200.000, a građani od 10.000 do 20.000 dinara.

Osim zimskih guma, vozači od subote imaju obavezu da u gepecima čuvaju i opremu za snežne uslove vožnje. Obavezna oprema za sva godišnja doba su fluorescentni prsluk, prva pomoć, set za reparaciju točka ili rezervni točak, uže za vuču. Uz to zimi su obavezni i lanci, koje je potrebno montirati za vožnje van naseljenog mesta, posebno na putu ka zimskim turističkim centrima gde se vremenske prilike često menjaju.

M. N. S.

