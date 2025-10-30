DINAR OJAČAO: Zvanični srednji kurs danas je 117,2427
ZVANIČNI srednji kurs danas je 117,2427 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.
Juče je zvanični srednji kurs bio 117,2560 dinara za evro, što je najslabija vrednost domaće valute u ovoj godini.
Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku ove godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara.
