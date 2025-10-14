TRAMP JE BLEFIRAO SIJA: Sada će morati da povuče tarife od 100 posto
PREDSEDNIK Kine Si Đinping ovoga puta ima jasnu prednost, sada zna da su pretnje tarifama predsednika SAD Donalda Trampa prazna priča.
Trgovinski rat ponovo na ivici eskalacije
Trampovo uverenje iz prvog mandata da su „trgovinski ratovi dobri i lako dobijeni“ pokazalo se kao pogrešno. Umesto brze pobede, trgovinski rat sa Kinom koji je započeo 2018. trajao je sve do 2020. godine. Sada, nakon novih tenzija početkom ove godine, komercijalni sukob ponovo dostiže tačku ključanja.
Ovoga puta, Tramp deluje kao strana koja je potcenjivala protivnika i njegovu sposobnost da iskoristi trgovinski rat u svoju korist, piše The National Interest.
Kina pooštrava izvoz retkih metala uoči sastanka Trampa i Sija
Početkom oktobra, uoči planiranog susreta predsednika Trampa i predsednika Sija na marginama samita APEC-a 31. oktobra u Južnoj Koreji, Kina je značajno pooštrila kontrolu izvoza retkih zemalja i magneta.
Kao odgovor, Tramp je prošle nedelje najavio da će, počev od 1. novembra, Sjedinjene Države uvesti dodatnu tarifu od 100 odsto na kinesku robu, pored već postojećih carina.
Ako ove mere stupe na snagu, ukupni nivo uvoznih tarifa dostigao bi oko 130 odsto, što bi gotovo u potpunosti paralizovalo trgovinu između dve zemlje i donelo velike ekonomske gubitke i SAD i Kini.
Retki metali kao ključni adut Pekinga
Trampov odgovor na kineska ograničenja izvoza retkih zemalja predstavlja priznanje kineske dominacije u ovoj oblasti i značaja koji ovi materijali imaju za američku industriju.
Kina trenutno kontroliše 60–70% svetske proizvodnje retkih zemalja i više od 85% kapaciteta za njihovu preradu. Američko Ministarstvo odbrane mnoge od ovih minerala smatra „kritičnim“ za nacionalnu bezbednost.
Ograničenja izvoza iz Kine mogla bi ozbiljno da ugroze proizvodnju odbrambene tehnike, električnih vozila, potrošačke elektronike i obnovljivih izvora energije.
Tramp je, čini se, potcenio kinesku spremnost da se suoči sa ekonomskim gubicima i njeno odbijanje da podnese političko poniženje.
Njegova procena bila je da Kina ne može sebi priuštiti gubitak najvećeg izvoznog tržišta, posebno u vreme krize na tržištu nekretnina. Verovatno je računao da će, ako izvrši dovoljan ekonomski pritisak, Peking biti primoran da popusti i napravi ustupke.
Komunistička partija Kine spremna da „izdrži gorčinu“
Ono što je Tramp prevideo jeste da Komunistička partija Kine ima kapacitet da izdrži ekonomske poteškoće na način na koji to nijedna američka administracija ne može.
Sposobnost Kine da „pojede gorčinu“ dokazana je tokom Maovog Velikog skoka napred i Kulturne revolucije, kada je zemlja podnela ogromne ekonomske gubitke ali zadržala političku kontrolu.
Pored toga, predsednik Si nema toleranciju za bilo kakvu percepciju slabosti pred Zapadom.
Posle takozvanog „veka poniženja“, nijedan kineski lider ne može sebi dozvoliti da izgleda kao da je popustio pred zapadnim ekonomskim pritiskom.
Tramp pod pritiskom finansijskih tržišta
S druge strane, predsedniku Siju sigurno nije promaklo kako Tramp brzo popušta pod pritiskom finansijskih tržišta.
To se jasno videlo u aprilu ove godine, kada je pad berze i obveznica nakon Trampovih „Dana oslobođenja“ i najavljenih tarifa naterao Belu kuću da već posle nedelju dana povuče najavljene mere.
Zbog toga je Volstrit Trampu dao nadimak „TACO“ - skraćenicu za Trump Always Chickening Out („Tramp uvek odustane“).
Sudska neizvesnost i politički rizici
Si je takođe svestan da je zakonitost Trampovog pozivanja na vanredno stanje kao opravdanje za uvođenje tarifa pod znakom pitanja.
Vrhovni sud SAD će 5. novembra početi usmena saslušanja o tome da li treba da potvrdi odluku Apelacionog suda, koji je ranije odbacio Trampovo opravdanje za tarifnu politiku.
Period nestabilnosti na finansijskim tržištima
Sve ovo ukazuje da sledi period ozbiljne neizvesnosti na američkim finansijskim tržištima.
Si Đinping, iz razloga nacionalnog ponosa i izolacije od tržišnih pritisaka, verovatno neće biti taj koji će prvi popustiti.
Sa druge strane, verovatno je da će Tramp biti primoran da ublaži ili povuče tarife od 100% na kinesku robu, tek nakon ozbiljnog pada američke berze.
